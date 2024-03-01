10 dakikada 500 kilometre menzil mümkün mü?

Minivan pazarına olan ilgi Çin'de hızla yükselişe geçti. Bu alanda piyasaya giren Li Auto Mega, markanın hibrit modellerinin ardından ilk elektriklisi olacak.

Aerodinamik tasarımıyla dikkat çeken modelin sürtünme katsayısı, bırakın minivan segmentini sedanlarla yarışabilecek 0,21 cd seviyesinde.

12 DAKİKADA 500 KİLOMETRE



Modelin asıl iddialı olduğu alan ise kullanıcıların en büyük korkuları olan menzilde.

CATL firmasının 5C şarj hızına sahip Qilin bataryalarını kullanan Li Mega, 12 dakika şarj ile 500 kilometrelik bir yolculuk vadediyor. 552 kW gibi inanılmaz şarj hızına ulaşabilen Li Auto Mega, yüzde 10'dan yüzde 80 pil seviyesine sadece 10 dakikada ulaşıyor.

BEKLENTİYİ AŞTI

Resmi olarak verilen 12 dakikada 500 kilometrelik menzil vaadi gerçek yol testlerinde daha da iyi sonuçlar verdi.

Li Auto 521,2 kW'lık tepe güçle 10 dakika 36 saniyede yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaştı.

Geçen yıl Ekim ayında yapılan bir testte de araç, 11 dakika 2 saniyede yüzde 6'dan yüzde 80 şarj doluluğuna ulaşmıştı.



Normal şartlarda bataryalar doldukça hız düşer ancak Li Mega'da yüzde 60 ile yüzde 80 arasında bile 300 kW'ın altına düşmüyor.



Batarya üreticisi CATL'ın açıklamasına göre, eksi 10 derecede bile bataryaların yüzde 80 doluluğa ulaşması 30 dakikadan az sürecek.



Li Auto 1.4 milyar dolarlık yatırımla Çin genelinde 3000 süper şarj cihazından oluşan bir ağ kuracağını açıkladı.