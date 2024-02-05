En kapsamlı test: Elektrikli araçlar soğuk havada ne kadar menzil kaybediyor?

Elektrikli araç sayısının en çok olduğu ülkelerden biri olan Norveç, soğuk iklimiyle biliniyor. Elektrikli araçlarla ilgili bir soğuk testi yapılacaksa ilk akla gelen yerlerden biri Norveç olurdu. Nitekim Norveç Otomobil Federasyonu da (NAF), geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine kapsamlı bir test yaptıkları açıkladı. Yerel bir otomobil dergisi ile birlikte yapılan testlerde, elektrikli arçalar zorlu kış şartlarında kullanıldı.

23 farklı elektrikli otomobil ocak ayının sonlarında -1 ila -5 derece arasında sıcaklıklarda günlerce test edildi.

Testin sonucunda, araçların WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure / Dünya Çapında Uyumlu Hafif Taşıtlar Test Prosedürü) verilerine göre maksimum menzillerinde ne kadar kayıp olduğu belirlendi.

Aynı ortamda teste tutulan araçlar dik dağlık arazide tamamen bataryaları boşalana kadar kullanıldı.

ÇİNLİ MODELLER ÜST SIRALARDA YER ALDI

Tesla’nın yeni makyajladığı Model 3 Long Range, en kötü sonuçlardan birini elde ederken Çinli markaların burada da üst sıralarda yer aldığı görüldü.

Büyük bir kesim tarafından hala uzak bakılan Çinli üreticilerden olan HiPhi Z, yalnızca yüzde 5.9’luk bir kayıpla listenin zirvesinde yer aldı. WLTP menzili 555.3 kilometre olan araç soğuk havada 521.9 kilometre yol alabilmeyi başarmış.