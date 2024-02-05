En kapsamlı test: Elektrikli araçlar soğuk havada ne kadar menzil kaybediyor?

Elektrikli araç sayısının en çok olduğu ülkelerden biri olan Norveç, soğuk iklimiyle biliniyor. Elektrikli araçlarla ilgili bir soğuk testi yapılacaksa ilk akla gelen yerlerden biri Norveç olurdu. Nitekim Norveç Otomobil Federasyonu da (NAF), geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine kapsamlı bir test yaptıkları açıkladı. Yerel bir otomobil dergisi ile birlikte yapılan testlerde, elektrikli arçalar zorlu kış şartlarında kullanıldı.
23 farklı elektrikli otomobil ocak ayının sonlarında -1 ila -5 derece arasında sıcaklıklarda günlerce test edildi.
Testin sonucunda, araçların WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure / Dünya Çapında Uyumlu Hafif Taşıtlar Test Prosedürü) verilerine göre maksimum menzillerinde ne kadar kayıp olduğu belirlendi.
Aynı ortamda teste tutulan araçlar dik dağlık arazide tamamen bataryaları boşalana kadar kullanıldı.
ÇİNLİ MODELLER ÜST SIRALARDA YER ALDI
Tesla’nın yeni makyajladığı Model 3 Long Range, en kötü sonuçlardan birini elde ederken Çinli markaların burada da üst sıralarda yer aldığı görüldü.
Büyük bir kesim tarafından hala uzak bakılan Çinli üreticilerden olan HiPhi Z, yalnızca yüzde 5.9’luk bir kayıpla listenin zirvesinde yer aldı. WLTP menzili 555.3 kilometre olan araç soğuk havada 521.9 kilometre yol alabilmeyi başarmış.
Yine bir başka Çinli model XPeng G9, WLTP’ye göre 519.9 kilometre vadederken testler sonucunda 451.7 kilometrelik bir menzil verdiği görüldü. Yine batarya değişim teknoloji üzerine çalışmalarıyla bilinen NIO’nun EL6 modeli, yüzde 13.8 kayıpla, ET5 Touring modeli ise yüze 14’lük menzil kaybıyla testi tamamlamış.
Yüzde 29.9 kayıp yaşayan Tesla Model 3 LR, 629 kilometre WLTP menziline rağmen, 441 kilometre yol gidebildiği belirtildi.
Genele baktığımızda ise 8 modelin menzil kaybı yüzde 20’nin altına kalırken 15 model yüzde 20 ila 30 arasında bir menzil kaybı yaşadı.
2020 YILINA GÖRE 160 KLİOOMETRELİK ARTIŞ
2020 yılında yapılan testlerle karşılaştırılan listede elektrikli otomobillerin 160 kilometre daha uzun menizle sahip olduğunu görüldü.
2020 yılında yapılan testlerde beyan edilen ortalama menzil 373 kilometreyken, 2024'te ortalama rakam 530 kilometreye çıktı.
Başka dikkat çeken bir veri ise elektrikli otomobillerin daha da büyüdüğü. Teste giren küçük otomobil sayısı azalırken, orta sınıf ve aile otomobilleri arttı.