Kış lastiği alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Üstündeki işaretler ne anlama geliyor?

Kış aylarında kar, buz ve soğuk havaların etkisiyle sürücüler ve araçlar için zorlu bir dönem de başlıyor. Bu zorlu şartlarda araçların ve kullanıcıların güvenliği için önemli maddelerden biri kış lastiği.

Ülkemizde de, 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk yok, ancak gerekli şartlarda kış lastiği mutlaka kullanılmalı.

Kış lastiği denildiğinde akla karlı bölgeler gelse de aslında soğuk hava koşullarına uyum sağlamak için tasarlanmış. Hava sıcaklığının düştüğü durumlarda normal lastiklere göre daha iyi tutunma ve yol tutuşu sağlıyor.

Özellikle karlı ve buzlu yollarda, araca uygun tercih edilmiş kış lastikleri sayesinde kayma riski azalır, fren mesafesi kısalır ve aracın kontrolü kolaylaşır. Bu da hem sürücünün hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini artırır.