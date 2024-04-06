Para basan otomobil markaları: En çok satan olmaya gerek yok!

Ferrari ve Porsche'nin satış rakamları listelerin üst basamaklarını hiç bir zaman zorlamadı. Ama buna rağmen iki marka da kar marjları konusunda hep iyi durumda.

2023 yılında otomotiv devlerinin gelirlerindeki yükseliş adetlerin artışından değil fiyatlarından artışından. Volkswagen Grubu yüzde 15, Toyota yüzde 11 ve Stellantis yüzde 6'lık artışla en yüksek gelirleri kaydetti. Avrupa, ABD, Japonya, Güney Kore ve iki Çinli makardan oluşan 24 otomobil üreticisinin tamamı artış kaydederken, sadece Isuzu'nun satışları sabit kaldı.

Satışlara değil karlılığa baktığımızda ise burada az satışla para basan markalar var. İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari 2023 yılında 13 bin 663 otomobil satarken, toplam 5,97 milyar euro ciro elde etti. Ferrari'nin faaliyet karı ise 1,61 milyar euro oldu.

Porsche ise 7,28 milyar euro kar ile Ferrari'den sonra en yüksek ikinci marj oldu. Porsche'nin bu gelirinde, 911 ve Taycan'ın artan satışları ve SUV modellerin küresel satışların yüzde 55'ini oluşturmasının payı büyük.