Çinli uçan otomobil modeli bir aşamayı daha geçti

Çinli Xpeng Motors’un geçtiğimiz yıl tanıttığı uçan otomobili ve onun taşıyıcısı Land Carrier, uçuş için bir aşamayı daha geçti.

Şirket yakın zamanda 21 Mart'ta Çin'de bölgesel Sivil Havacılık İdaresi'nden uçan cisim için Tip Sertifikası başvurusunun kabulünü aldı. Bu kabul, modelin uçuşa elverişlilik sertifikasyonu aşamasına girdiğini gösteriyor.

Tip sertifikası, sivil uçak, uçak motorları veya pervaneler dahil bir sivil havacılık ürününün tasarımına ilişkin bir onay. Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) tarafından Sivil Havacılık Ürün ve Bileşen Sertifikasyon Yönetmelikleri uyarınca sivil havacılık ürünlerinin tasarım organizasyonuna verilir.

Xpeng Motors tarafından geliştirilen Land Carrier, onu taşıyan ve otomatik olarak ayrılıp birleştirilebilen kara aracı ve uçan gövdeden oluşuyor. Bu nedenle her parça ilgili havacılık ve otomotiv prosedürlerine göre sertifikalandırılıyor. Bu kez alınan TC başvuru kabulü, bireysel kullanıcıları hedef alan, yerli olarak geliştirilen ilk insanlı, tamamen elektrikli, dikey kalkış ve iniş uçağı olan uçan cisimle ilgili.

Manuel ve otomatik sürüş modları sunan uçakta 270 derecelik görüşe sahip iki kişilik panoramik bir kokpit bulunuyor.

Modelin kara taşıyıcısı uçan gövdeye şarj desteği sağlayabiliyor.

Bu yeni adım, Xpeng CEO'sunun iki hafta önce EV ve uçan araçlarla ilgili Ulusal Kongre'de yaptığı konuşmanın hemen ardından geldi.