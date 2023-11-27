Otomotiv pazarında Çin rüzgarı: Kimine göre istila, kimine göre rekabet artışı

ÇİNLİLERİN LİDERİ CHERY

Çinli markalarının Türkiye'deki 2023 yılı 10 aylık satışlarına baktığımızda, yıllar sonra ülkemize dönen ve sadece içten yanmalı modelleri bulunan Chery, zirvede yer alıyor. Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleriyle pazarda yer alan Chery, 31 bin 40 adetlik satış yaptı.



Chery'nin ardından hem elektrikli hem içten yanmalı modelleri bulunan MG geliyor. Çinli SAIC çatısı altında bulunan marka, 9 bin 867 adetlik satış gerçekleştirdi.

Elektrikli ET5 modelinin versiyonlarıyla ülkemizde satışta olan Skywell ise 2 bin 41 adetlik bir rakamla üçüncü sırada.

Leapmotor, T03 modeliyle 310 adet, yenilenen ürün gamıyla geri dönen Seres, 289 adet, Çin'in devlet başkanlarına makam araçlığı yapan Hongqi, E-HS9 modeliyle 15 adet satış yaptı. Bunlara henüz satış rakamları açıklanmayan BYD, Voyah ve DFSK da eklenecek.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIYOR

Türkiye'de Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara ilave yüzde 40 gümrük vergisi uygulaması getirildi. Halihazırda uygulanan yüzde 10’luk gümrük vergisiyle birlikte toplam vergi tutarı yüzde 54’e yükseliyor.

PAZAR PAYI YÜZDE 4,54’E YÜKSELDİ

Çinli otomobil markalarının Türkiye’de pazar payı 10 aylık rakamlara göre yüzde 4,54'e ulaştı.

AVRUPA İÇİN KÖPRÜ

Daha önemlisi tabi bu dev markaların ülkemizde hem araç hem batarya üretim tesisleri kurma ihtimali. Birçok Çinli markanın Avrupa’ya açılmak için ülkemizde tesis kurmak istediği haberleri geliyor.

2024 yılında ülkemize daha fazla Çinli markanın giriş yapmasını bekliyoruz. Bu hızlı artış ve rekabetin fiyatlara yansımasını görmek için de çok beklememiz gerekmeyecek gibi duruyor.