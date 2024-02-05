Yeşil istasyon sayısı hızla artıyor: Türkiye'nin elektrikli araç şarj haritası

Türkiye'de elektrikli araçlarlarla birlikte şarj istasyonları sayısı da artmaya devam ediyor.

EPDK düzenlemesi ile şarj ağı işletmeci lisansına sahip olan firmalar kendi şarj istasyonlarının tamamını veya bir kısmını daha çevreci kullanılabilmesi için yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor.

EPDK'nın verilerine göre, 2023 yılının başında Türkiye çapında 1719 şarj itasyonu varken, bu yıl Ocak sonu itibarıyla bu sayı 6 bin 58'e, soket sayısı ise 13 bin 160 adete yükseldi.

Bu rakamlarının arasında yeşil şarj istasyonu sayısı ise toplam sayının üçte birini geçerek 2 bin 206'ya ulaştı.

EN FAZLA İSTASYON İSTANBUL'DA

EPDK'nın sitesinde hangi şehirde kaç istasyon, kaç soket bulunuyor, bunların konumları ve fiyta bilgileri paylaşılıyor.

Buna göre en çok istasyon 1411 adet ile İstanbul'da bulunuyor. Bunlarda, 836 DC hızlı şarj soketi ve 2752 adet AC şarj soketi yer alıyor.

Ankara'da 610 adet, Antalya'da 461 adet, İzmir'de 309 adet şarj istasyonu faaliyet gösteriyor.