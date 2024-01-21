Avrupa'nın en çok satan otomobili ilk defa bir elektrikli

Elektrikli otomobillerin hızlı yükselişi tescillendi. Avrupa'da ilk defa elektrikli bir model 'yılın en çok satılan otomobili' ünvanını aldı.

Automotive News Europe'un araştırma şirketi Dataforce'un raporlarından derlediği bilgilere göre, 2023 yılında 252 bin 822 adetlik satış rakamıyla Tesla Model Y, Avrupa pazarında en çok satılan otomobil oldu.

Önceki sene 137 bin 608 adet teslim edilen Model Y'nin satışları yüzde 84 arttı. Burada Tesla'nın agresif fiyat indirimlerinin etkisi oldukça yüksek.

Tesla son olarak geçtiğimiz hafta Model Y ve Model 3 için indirim yaptığını açıklamıştı. Çin'deki fiyatlarında indirilmesinden bir hafta sonra gelen indirimle birlikte Model Y RWD 44.890 eurodan 42.990 euroya, Model Y Long Range 54.990 eurodan 49.990 euroya, Model Y Performance ise 59.990 eurodan 54.990 euroya düştü.

Türkiye'de satılan Tesla Model Y'lerin fiyatlarında bir değişim yapılmadı. Türkiye'de aracın başlangıç fiyatı 2 milyon 299 bin 140 TL.

Model Y'nin ardından listenin ilk 20 sırasında başka elektrikli model bulunmuyor. ikinci sırada 235 bin 893 adetlik satışla Dacia Sandero, üçüncü sırada Volkswagen'in B-SUV modeli T-Roc 206 bin 438 adetle yar alıyor.

Model Y, yılın 7 ayında zirvedeki yerini korurken, Dacia Sandero 4 ay, VW T-Roc ise 1 ay zirvede yer aldı.

Listenin ilk 10 sırasına baktığımızda;

1-Tesla Model Y 254.822 adet

2-Dacia Sandero 235.893 adet

3-VW T-Roc 206.438 adet

4-Renault Clio 202.942 adet

5-Peugeot 208 194.376 adet

6-Opel Corsa 188.662 adet

7-VW Golf 184.279 adet

8-Toyota Yaris Cross 176.685 adet

9-VW Tiguan 174.267 adet

10-Skoda Octavia 161.784 adet.