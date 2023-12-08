Elektriğin 10 yıllık gelişimi: Trafikteki 1000 araçtan 18'i elektrik destekli

Ülkemizde hızla artan elektrikli otomobil markaları ve modelleri rakamlarda da etkisini gösteriyor. Son 5 yılda trafikteki hibrit otomobil sayısı 15 kat, elektrikli otomobil sayısı ise 60 kat arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Son dönemde ülkemizde hızlı giriş yapan elektrikli otomobil markaları, yerli otomobil Togg'un etkisi ve şarj yatırımları rakamlara da yansıyor.
Açıklana verilere göre trafikteki otomobil sayısı 15 milyon 44 bin 117 olurken, toplam taşıt sayısı 28 milyon 365 bin 819'a yükseldi.
10 yıl geriye gittiğimizde 2013'te yollarda 9 milyon 283 bin 923 otomobil bulunuyordu. Bunların 2 milyon 888 bin 610'u benzinli, 2 milyon 497 bin 209'u dizel, 3 milyon 852 bin 336'sı LPG'li, 83'ü hibrit ve sadece 353'ü elektrikliydi.
DİZEL 2015'TE ÖNE GEÇTİ
2015’e gelindiğinde benzinli modeller, dizel yakıtlı araçların gerisinde kaldı. O dönem trafiğe kayıtlı 10 milyon 589 bin 337 otomobilden 2 milyon 927 bin 720'si benzinli, 3 milyon 345 bin 951'i dizel, 4 milyon 272 bin 44'ü LPG'li, 324'ü hibrit, 565'i elektrikli oldu.
ELEKTRİKLİ SATIŞLARI 2019’DA 1000’İ GEÇTİ
2019 yılında trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı ilk kez 1000'i aştı. Aynı dönemde hibrit otomobil sayısı 13 bin 877'ye yükseldi. Son 5 yılda ise elektrikli otomobil satışları katlanarak devam etti. 2020’de 2 bin 797, 2021’de 6 bin 267, 2022’de 14 bin 552, bugün ise trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 otomobilin, 59 bin 554'ü elektrikli. Yani 5 yılda trafikteki hibrit otomobil sayısı yaklaşık 15 kat, elektrikli otomobil sayısı da 50 kat artış gösterdi.
Geçen yıl Ekim ayında 963 elektrikli otomobil ve 3 bin 669 hibrit model trafiğe çıkarken, bu yıl sadece Ekim ayında 8 bin 340 elektrikli ve 7 bin 400 hibrit otomobil trafiğe katıldı.
PAZAR PAYI 5.9’A ÇIKTI
Ocak-Ekim dönemine baktığımızda ise 2022’de 454 bin 332 aracın trafiğe kaydı yapılırken bunların 5 bin 522’si elektrikli ve 38 bin 565’i hibrit modellerdi. 2023’te ise 769 bin 650 otomobilin 45 bin 50’si elektrikli ve 70 bin 206’sı hibrit modeller. 2022 Ocak-Ekim döneminde elektrikli otomobillerin pazar payı 1.2 iken bugün 5.9’a kadar çıkmış durumda.
OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 1.9 MİLYON TAŞIT TRAFİĞE KATILDI
Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89,0 artarak 1 milyon 908 bin 720 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 25 bin 80 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 883 bin 640 adet artış gerçekleşti.
GELECEK YIL ELEKTRİKLİ SATIŞLARININ 100 BİNİ GEÇMESİ BEKLENİYOR
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı satış rakamlarına göre Kasım ayı sonunda elektrikli otomobil satışları 60 bini geçti ve satışlardaki pazar payı yüzde 7,1'e yükseldi.
Artan model sayısıyla birlikte elektrikli otomobil satışlarındaki ivmenin gelecek yılda da devam etmesi ve 100 binin üzerine çıkması bekleniyor.