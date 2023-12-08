Elektriğin 10 yıllık gelişimi: Trafikteki 1000 araçtan 18'i elektrik destekli

DİZEL 2015'TE ÖNE GEÇTİ

2015’e gelindiğinde benzinli modeller, dizel yakıtlı araçların gerisinde kaldı. O dönem trafiğe kayıtlı 10 milyon 589 bin 337 otomobilden 2 milyon 927 bin 720'si benzinli, 3 milyon 345 bin 951'i dizel, 4 milyon 272 bin 44'ü LPG'li, 324'ü hibrit, 565'i elektrikli oldu.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI 2019’DA 1000’İ GEÇTİ

2019 yılında trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı ilk kez 1000'i aştı. Aynı dönemde hibrit otomobil sayısı 13 bin 877'ye yükseldi. Son 5 yılda ise elektrikli otomobil satışları katlanarak devam etti. 2020’de 2 bin 797, 2021’de 6 bin 267, 2022’de 14 bin 552, bugün ise trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 otomobilin, 59 bin 554'ü elektrikli. Yani 5 yılda trafikteki hibrit otomobil sayısı yaklaşık 15 kat, elektrikli otomobil sayısı da 50 kat artış gösterdi.

Geçen yıl Ekim ayında 963 elektrikli otomobil ve 3 bin 669 hibrit model trafiğe çıkarken, bu yıl sadece Ekim ayında 8 bin 340 elektrikli ve 7 bin 400 hibrit otomobil trafiğe katıldı.