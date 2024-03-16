Elektrikli otomobil üreticilerinin ortak endişesi: Şarj ağı sorunu

Kaldırılan devlet destekleri ve tüketici talebinin azalması son dönemde elektrikli araç üreticilerini düşündürüyor. Ancak bunların ötesinde üreticilerin birleştiği asıl sorun şarj ağı oldu.

Üreticiler, şarj ağları gelişip hızlanmadığı sürece 2035 yılı hedeflerinin imkan dahilinde olmadığını belirtiyor.

Fikirler arasında, Avrupa’nın cep telefonları için getirilen şarj standartlarından ilham alınması ve ortak bir şarj standardı belirlenmesi de var.

Şarj ağından şikayeti olmayan markalar da var. Burada başı Tesla çekiyor. Marka 12 bin 200 süper şarj cihazıyla Avrupa’nın en büyük ağına sahip.