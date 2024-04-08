Elektrikli otomobiller için batarya devrimi: 1,5 milyon kilometre ve 15 yıl ömür

Elektrikli otomobiller konusunda son dönemde bir duraksama yaşandığı sektörde en çok konuşulan konu. Devlet desteklerinin kesilmesi, şarj ağı ve fiyat sorunları ile birlikte kullanıcıların menzil endişeleri bu duraklamanın ana nedenleri.

Menzil ve batarya konusunda yoğun çalışmaların devam ettiği Çin’den gelen haberler ise menzil endişelerini ortadan kaldırıp, elektrikli araç pazarında devrim yaratabilir.

2018 yılında Çin’in Pekin şehrinde kurulan katı hal pilleri konusunda araştırmalar yapan Tailan New Energy firması, çok yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni bir batarya hücresi tanıttı.

Şirketin iddiasına göre “Dünyada ilk” olan lityum metal batarya hücreleri 720 Wh/kg gibi bir enerji yoğunluğuna sahip. Piyasadaki çoğu araçta kullanılan lityum iyon bataryaların çoğu 250-300 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Kısa süre önce bir başka Çinli WeLion, 360 Wh/kg batarya hücrelerinin NIO araçlarında kullanılacağı ve tek şarjla 1000 kilometre üzerinde bir menzile çıkabileceği belirtilmişti.

Bu da Talian'ın yeni teknoloji ile rekor kıran pillerinin 2000 bin kilometrenin üzerinde menzil sunabileceği anlamına geliyor.

1.5 MİLYON KİLOMETRE VE 15 YIL ÖMÜR

Bir başka haber ise Çin’in ve dünyanın en büyük batarya üreticisi konumunda olan CATL’dan geldi. CATL, otomobil ve ticari araçlarda kullanılacak 1.5 milyon kilometre ve 15 yıl ömre sahip yeni batarya paketini tanıttı.

Lityum demir fosfat (LFP) tipinde olan yeni uzun ömürlü batarya iddiaya göre 1000 şarj döngüsünde sıfır bozulma gösteriyor.

2024 başında CATL LFP pil hücrelerinin maliyetini yarı oranında azaltacağını iddia etmişti. Geçen yaz ise 10 dakika şarjla 400 kilometre menzil sunabilen süper hızlı LFP pillerini tanıtmıştı.

Yani batarya teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor. Ama elektrikli otomobillerin satış tarafındaki duraklama dönemini de aynı şekilde hızlandırabilecek mi göreceğiz. Bunun için ucuz ve hızlı bataryalar kadar onları hızlı şarj edebilecek bir ağ ve istasyon ihtiyacı kullanıcıların kafasındaki bir diğer soru işareti gibi.