Çinli markadan “Altın Batarya”: Yanmıyor, patlamıyor ve 15 dakikada 500 kilometre menzil sunuyor

Elektrikli araçlar konusunda kullanıcı tarafında en büyük soru işaretleri hala batarya ve şarj teknolojisi yani menzil. Elektrikli araçlarla ilgili altyapı çalışmaları da bu yönde hızlandı.
Son olarak ZEEKR firması ultra hızlı şarj desteği sunan ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip Lityum Demir Fosfat (LFP) bataryasını tanıttı.
Markanın kendi bünyesinde geliştirdiği pil uygun şartlar sağlandığında sadece 15 dakikalık şarjla 500 kilometre menzil vadediyor.
Geely’nin alt markası olan Zeekr’in “Altın Batarya” diye tanıttığı model, firmasının iddiasına göre piyasadaki en hızlı şarj olan ve en güvenli batarya.
Buradaki “güvenli” kelimesini biraz açacak olursak, firmanın yayınladığı testlerde bataryaya adeta işkence edilmesine rağmen çalışmayı sürdürüyor.
Altın Batarya, 130 saniye boyunca 1000 derecede sıcaklığa, 8 saat eksi 45 derece soğuğa, tuzlu suda 48 saat kalmaya, 3 kilometre çamur ve kayaların arasında sürüklenmeye dayanıyor. Markaya bu yeterli gelmemiş olacak ki 710 kilogramlık batarya 10 metre yüksekten atılıyor ve üzerinden 22 tonluk bir silindir geçiriliyor. 4000V yüksek gerilime de dayanıklı hale getirilen batarya, tüm bu zorlu testlerden yanmadan veya patlamadan çıkarak çalışmayı sürdürdü.
Bataryayı bu kadar öne çıkaran bir başka nokta ise paketin hacimsel olarak yüzde 83.7’sine enerji depolanabiliyor olması. Bu sayede pazardaki en verimli batarya paketi haline geliyor. Bu oran yüzde 72 ile rekoru elinde tutan CATL’in yüksek verimli Qilin pilini çok geride bırakıyor.
Marka pilin üretim teknolojisi ve paketleme yöntemiyle maliyetlerin yüzde 15 düşürüldüğünü belirtiyor.
800V mimarili batarya ilk olarak Zeekr 007 modeliyle Ocak 1’de piyasada olacak.
Gelişmeye devam eden batarya ve hızlı şarj teknolojileri elektrikli araçların en büyük maliyet kalemi olan batarya fiytalarını düşürürken, menzil ve şarj sürelerini de hızlandıracak.