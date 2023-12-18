Çinli markadan “Altın Batarya”: Yanmıyor, patlamıyor ve 15 dakikada 500 kilometre menzil sunuyor

Bataryayı bu kadar öne çıkaran bir başka nokta ise paketin hacimsel olarak yüzde 83.7’sine enerji depolanabiliyor olması. Bu sayede pazardaki en verimli batarya paketi haline geliyor. Bu oran yüzde 72 ile rekoru elinde tutan CATL’in yüksek verimli Qilin pilini çok geride bırakıyor.



Marka pilin üretim teknolojisi ve paketleme yöntemiyle maliyetlerin yüzde 15 düşürüldüğünü belirtiyor.

800V mimarili batarya ilk olarak Zeekr 007 modeliyle Ocak 1’de piyasada olacak.

Gelişmeye devam eden batarya ve hızlı şarj teknolojileri elektrikli araçların en büyük maliyet kalemi olan batarya fiytalarını düşürürken, menzil ve şarj sürelerini de hızlandıracak.