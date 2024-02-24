Çin’in en büyükleri batarya teknoloji için birleşiyor

Elektrikli otomobillerin gelişiminde en büyük rol sahibi olan batarya endüstrisi Çin’in hakimiyeti altında. Katı hal bataryaları konusunda da sürekli bir gelişim gösteren Çin’in en büyük üreticileri bir araya geliyor. Amaç bu alanda da liderlik.

Çin Tüm Katı Hal Batarya İşbirlikçi İnovasyon Platformu (CASIP) adı verilen konsorsiyumda devlete ait otomotiv üreticileri, batarya devi CATL, CALB, EVE Energy, SVOLT, Gotion High-Tech ve BYD pil yan kuruluşu FinDreams Battery ittifakta yer alıyor. Yani dünyanın en büyük 10 pil üreticisinden 6’sı ittifakın içinde. Aynı zamanda otomobil üreticileri Nio ve BYD’de oluşumun içinde.

Üstelik bu listede yer alan markalar kendi aralarında katı bir rekabet içinde olmasına rağmen Çin’in batarya hakimiyetini korumak adına bir araya geliyor. Bunun sebebi ise hem hükümetin büyük desteği hem de Güney Kore, Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da katı hal teknolojisi üzerine başlatılan girişimler.

Konsorsiyumun amacı, 2030 yılına kadar katı hal pilleri için bir tedarik zinciri oluşturmak. Aynı zamanda ortak araç geliştirmek, teknoloji araştırmaları gibi konularda da ortak çalışacak.

Çin’de elektrikli otomobiller konusunda devlet desteği çok büyük boyutlarda. Yine burada da Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve farklı birçok hükümet kurumunun bu sürecin içinde yer alacağı açıklandı.