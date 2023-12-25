Sürücüsüz araçlar daha mı güvenli?

Sürücüsüz araçların sürücülü araçlara göre daha güvenli olduğu iddiası yeniden gündemde. Bu kez ortada veriler var. Sürücüsüz araç geliştiren Waymo firması, 11 milyon kilometreden fazla yol kateden araçlarının verilerini paylaştı.
Firma, bu 11 milyon kilometrelik sürüşte sadece 3 adet yaralanma olduğunu belirtiyor.
Waymo'nun iddiasına göre, sürücüsüz otomobiller yaralanmaya neden olan kazalarda yüzde 85'lik bir azalma sağlıyor. Polis tarafından bildirilen genel kaza oranlarında ise yüzde 57'lik bir azalma var.
Yani Waymo'nun sürücüsüz arabalarının, insan sürücülere kıyasla yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya karışma olasılığı 6,7 kat daha az.
Veriler umut vadedeci olsa da Waymo'nun araçlarının GPS sınırlaır dışıan çıkamadağını ve insanların aksine en ufak kazaları bile rapor ettiğini unumamak gerekiyor. Waymo'nun bu raporlarının yalnızca yüzde 21'i polis dosyalarına giriyor.
SÜRÜCÜSÜZ TAKSİLER SORUNU!
Waymo'nun bu araştırması sürücüsüz taksilerin tartışma konusu olduğu bir dönemde geldi. San Francisco'da faaliyet gösteren sürücüsüz taksi firması Cruise araçlarından birinin karıştığı kaza tepki çekmişti. Bir kadın sürücünün çarptığı yaya sürücüsüz Cruise aracının altına savrulurken, aracın ani frenlemesiyle metrelerce aracın altında sürüklendi.
Geçtiğimiz aylarda da yolu tıkadığı belirtilen sürücüsüz bir taksi sebebiyle ambulanstaki hastanın öldüğü belirtilmişti.
ESKİ KAZALAR YENİDEN SİMÜLE EDİLDİ
Waymo, geçtiğimiz yıl yayımladığı bir makalede on yıl boyunca meydana gelen düzinelerce ölümcül kazayı otonom araçlarla yeniden simüle etti. Çıkan sonuç ise şaşırtıcı. Her iki aracında sürücüsüz olması haline neredeyse tüm ölümcüz kazalar önlenebildi.
Tesla ve Waymo gibi otonom sürüş üzerinde çalışan firmalar sürücü kaynakları kazaların önüne geçilebileceğini belirtmesine rağmen, kullanıcılar hala bu teknolojiye şüpheyle yaklaşıyor. Sürücüsüz araçlar yeni teknoljoilerle birlikte gelişmeye devam ettikçe bu algı kırılabilecek mi göreceğiz...