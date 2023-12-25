Sürücüsüz araçlar daha mı güvenli?

Sürücüsüz araçların sürücülü araçlara göre daha güvenli olduğu iddiası yeniden gündemde. Bu kez ortada veriler var. Sürücüsüz araç geliştiren Waymo firması, 11 milyon kilometreden fazla yol kateden araçlarının verilerini paylaştı.

Firma, bu 11 milyon kilometrelik sürüşte sadece 3 adet yaralanma olduğunu belirtiyor.

Waymo'nun iddiasına göre, sürücüsüz otomobiller yaralanmaya neden olan kazalarda yüzde 85'lik bir azalma sağlıyor. Polis tarafından bildirilen genel kaza oranlarında ise yüzde 57'lik bir azalma var.

Yani Waymo'nun sürücüsüz arabalarının, insan sürücülere kıyasla yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya karışma olasılığı 6,7 kat daha az.