Satışlarda rekor üstüne rekor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği geride bıraktığımız 2023 yılının satış rakamlarını açıkladı. Fiyatların artmasına rağmen pazara giren hem marka hem de araç sayısının çoğalması rekorları da beraberidne getirdi.

Her ay rekor haberini paylaştığımız satış rakamları yıl genelinde de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ocak-Aralık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 57,4 büyürken, 1 milyon 232 bin 635 adet satış gerçekleşti.

Sadece otomobil satışlarına baktığımızda ise geçen yıla göre yüzde 63,2'lik bir artışla 947 bin 341 adet otomobil teslim edildi.