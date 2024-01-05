Satışlarda rekor üstüne rekor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği geride bıraktığımız 2023 yılının satış rakamlarını açıkladı. Fiyatların artmasına rağmen pazara giren hem marka hem de araç sayısının çoğalması rekorları da beraberidne getirdi.
Her ay rekor haberini paylaştığımız satış rakamları yıl genelinde de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ocak-Aralık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 57,4 büyürken, 1 milyon 232 bin 635 adet satış gerçekleşti.
Sadece otomobil satışlarına baktığımızda ise geçen yıla göre yüzde 63,2'lik bir artışla 947 bin 341 adet otomobil teslim edildi.
TÜM ZAMANLARIN EN İYİ ARALIK AYI
Yılın başından itibaren neredeyse her ay rekor satışların gerçekleştiği otomobil pazarında Aralık ayı da tüm zamanların en yiisi olarak kayıtlara geçti.
Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 artarak 126 bin 416 adet oldu. Bu da 10 yıllık Aralık ayı ortalamasına göre yüzde 44,3 artış anlamına geliyor.
ELEKTRİKLİ MODELLERDE YÜZDE 844 ARTIŞ
2023 yılında elektrikli otomobil satışları yüzde 844 oranında arttı. Pazar payı yüzde 7,5'e ulaşan elektrikli satışları 72 bin 179 adet gerçekleşti.
Pazarın tamamına baktığımızda benzinli araçlar yüzde 66,8, dizel yüzde 13,8, Hibrit otomobiller yüzde 10,8, otogazlı modeller ise yüzde 1,1 pay sahibi oldu.
TOGG LİDERLİĞİ BIRAKMADI
2023 yılında en çok satılan elektrikli otomobillere baktığımızda Togg'un devraldığı zirveyi bir daha bırakmadığını görüyoruz. Aralık ayında 6 bin 11 adet teslimat gerçekleştiren Togg, 19 bin 583 adetlik satışla 1. sırada.
Ekim ayına kadar hızlı gelen Tesla ise yavaşlayan satışlarının etkisiyle Aralık ayında 550 adetlik satış gerçekleştirdi. Yıl genelinde ise 12 bin 150 adet satılan Tesla Model Y 2. sırada yer alıyor. 3. sırada ise Renault Mgane e-tech 2 bin 892 adetle kendisine yer buldu.