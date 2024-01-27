Avrupa’nın dizel ve benzin yasağı gündemde: Elektrik devrimi hız mı kesiyor?

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon emisyonlarını sıfıra indirme planı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB), 2035 yılına kadar kıtada içten yanmalı motorlu araçların satışını sona erdirme planını geçtiğimiz yıllarda onaylamıştı.

Almanya ve İtalya dahil ülkelerin talebi üzerine, AB ayrıca sentetik yakıtlar veya plug-in hibritler gibi alternatif teknolojilerin kullanımını da kabul etti.

Bugüne geldiğimizde elektrikli otomobillerin üretimi ve satışı hızla artarken siyasiler ve sektör temsilcilerinden farklı görüşler gelmeye başladı.

Elektrikli araçlara verilen teşviklerin kaldırılması, şarj ağlarının eksikliği ve maliyetlerin artması gibi nedenlerle siparişlerde yavaşlamalar yaşanıyor.

Alman otomobil üreticisi Porsche’nin yeni elektrikli SUV'u Macan’ın tanıtımında konuşan markanın CFO’su Lutz Meschke, Avrupa’nın 2035 kararının ertelenebileceğini söyledi.

Automotive News Europe'a konuşan Meschke, “İçten yanmalı motorların sonuyla ilgili şu anda pek çok tartışma var. Gecikebileceğini düşünüyorum.” dedi.

“EN KISA SÜREDE REVİZE EDECEĞİZ”

Avrupa'nın en büyük siyasi partilerinden biri olan Avrupa Halk Partisi’nin (EPP), Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde seçim manifestosu ortaya çıktı.

Sızan planlara göre parti yönetimi, içten yanmalı motorların Avrupa’da satışının yasaklanmasını ertelemek istiyor.

Konu manifestoda, “İçten yanmalı motorların yasaklanması gibi bir politikayı reddediyoruz ve bunu da mümkün olan en kısa sürede revize edeceğiz.” cümlesiyle yer alıyor.

Burada dikkat çeken, “en kısa sürede revize edeceğiz” açıklaması oldu. Yani Avrupa Parlamento’sunun en büyük grubu üye devler tarafından imzalanan bir şeyi değiştirmek için beyanını açıkça dile getiriyor.

CO2 standartlarının sıkılaştırılmasına ilişkin tartışmalarda EPP'yi temsil eden Alman Milletvekili Jens Gieseke, “yasaklama kararına” uzun süredir karşı çıkıyordu.

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER YÜZDE 30 PAZAR PAYINI GEÇEMEYECEK"

Geçtiğimiz günlerde elektrikli araçların geleceğiyle ilgili bir açıklama da Toyota Başkanı Akio Toyoda'dan geldi.

Toyoda'ya göre elektrikli otomobiller, yüzde 30 pazar payını geçemeyecek. Kalan kısım ise yine içten yanmalı motorlardan oluşacak. Ancak hibrit ve hidrojen yakıtlı araçların payı artacak.

TEK ÇÖZÜM ELEKTRİK Mİ?

Avrupa Birliği'nin 2035 yılına kadar benzin ve dizel araçların satışını yasaklama planına Almanya'nın itirazları sonucunda sadece elektrik değil başta sentetik yakıt olmak üzere diğer çevreci alternatifler de eklendi.

Sentetik yakıt, içten yanmalı motorları fosil yakıtlar gibi çalışabilecek, ancak karbon emisyonlarını ve zararlı partikül maddeyi büyük ölçüde azaltacak benzin veya dizelin çevre dostu bir kopyası olarak adlandırılan yakıt olarak tanıtılıyor. Sentetik yakıtın patenti 1900’lerin başında alınmış.

PORSCHE'DEN BÜYÜK SENTETİK YAKIT YATIRIMI

Alman otomobil üreticisi Porsche, ilk sentetik yakıt tesisini Şili'de açmıştı.



Rüzgar enerjisi kullanılarak üretilen eFuels olarak da bilinen sentetik yakıtlar sudan elde edilen hidrojen ve karbondioksitten üretiliyor. Sentetik yakıtlar içten yanmalı motorların neredeyse karbon nötr çalışmasını sağlıyor.

MEVCUT ALTYAPI İLE DAĞITIM YAPILABİLİYOR



Sentetik yakıtlar geleneksel yakıtlar gibi taşınabilir ve mevcut altyapı kullanılarak dağıtılabiliyor.