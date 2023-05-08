Değişim dalgası: İkonik modeller elektrikleniyor!

Geçmişte yüksek motor güçleri ve kükreyen sesleriyle otomobil severlerin hayallerini süsleyen modeller, modern endüstriye ayak uydurarak elektrikleniyor. Bazı markalar kendi ikonik modellerini yeni versiyonlarıyla modern ve elektrikli tasarıma kavuşturup piyasaya sürerken, bir de bu işi meslek haline getiren firmalar var.

Günün birinde bir Şahin’in, Toros’un, Kartal’ın elektrikli versiyonunu kullanma imkanımız olur mu bilmiyorum ama dünyada bu sektör giderek büyüyor.

Volkswagen, Audi, Honda, Opel, Peugeot, Mercedes, Audi gibi dünya devleri eski klasik modellerinin elektrikli versiyonlarını tanıttılar. Bunları bazıları üretildi bazıları ise konsept olarak tanıtıldı ve üretim aşamasını bekliyor.