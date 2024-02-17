Avrupa Birliği’nde elektrik dizeli geçti

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon emisyonlarını sıfıra indirme planı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB), 2035 yılına kadar kıtada içten yanmalı motorlu araçların satışını sona erdirme planını geçtiğimiz yıllarda onaylamıştı.

Almanya ve İtalya dahil ülkelerin talebi üzerine, AB ayrıca sentetik yakıtlar veya plug-in hibritler gibi alternatif teknolojilerin kullanımını da kabul etti.

Bugüne geldiğimizde elektrikli otomobillerin üretimi ve satışı hızla artarken siyasiler ve sektör temsilcilerinden farklı görüşler gelmeye başladı.

Elektrikli araçlara verilen teşviklerin kaldırılması, şarj ağlarının eksikliği ve maliyetlerin artması gibi nedenlerle siparişlerde yavaşlamalar yaşanıyor. 2024 yılında elektrikli araçların satışının bu gibi nedenlerle yavaşlaması bekleniyor.



Hem siyasilerden hem de sektör temsilcilerinden konuyla ilgili ardı ardına “yasağın gecikmesi gerektiği” dile getiriliyor.

2023 SATIŞLARI DİZELİ GEÇTİ

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği’nden otomobil satışları, 2023 yılında 2022’ye göre yüzde 13,9'luk büyüme kaydederek 10,5 milyon adete ulaştı.

Bu satışlarda en büyük payı yüzde 35,3 ile benzinli otomobiller elde etti. İkinci sırada ise 2.7 milyon adet satılan hibrit otomobiller yer alıyor. Elektrikli otomobiller ise yüzde 37 artarak 1,5 milyon adet satıldı. Böylece tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 14,6’ya çıkarken, yüzde 13,6’da kalan dizel yakıtlı araçları geride bıraktı.

2024 yılında genel satışlardaki artışın yavaşlaması bekleniyor. Bu yıl elektrikli araçların kaderini teşvikler, şarj ağı yatırımları ve gelecek yeni modeller belirleyecek.