Avrupa’da elektrikli araç satışları düştü: Hibrite hücum!

Mart 2024'te Avrupa Birliği otomobil pazarı yüzde 5,2 ile yılın ilk düşüşünü yaşadı ve 1 milyon adede geriledi.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI YÜZDE 11 DÜŞTÜ

Son dönemde Avrupa’da teşviklerin kaldırılması, şarj ağı ve süreleri gibi konuların elektrikli otomobilleri ilgiyi azalttığı en çok konuşulan konulardan. Bu etkiler satış rakamlarına da yansıdı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Mart ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 11.3 düşüşle 134 bin adede geriledi. Bunun düşüş elektrikli araçların pazar payını da etkiledi. Yüzde 13.9 olan pazar payı yüzde 13’e geriledi.

En büyük üç elektrikli pazarından Belçika’da yüzde 23,8 ve Fransa’da yüzde 10,9’la çift haneli artışlar yaşarken, Almanya’da yüzde 28,9 gibi büyük bir düşüş yaşandı.

2024'ün ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla toplam 332.999 elektrikli otomobilin tescili yapıldı.

HİBRİTE HÜCUM

Hibrit otomobiller ise yüzde 12.6 artışla pazar payını yüzde 24.4’ten yüzde 29’a çıkardı. Burada yine elektrikli otomobillerle aynı kaderi yaşayan fişli hibrit otomobiller oldu. Plug-in hibrit modeller yüzde 6.5 oranında düşüş yaşadı.

Benzin ve dizel pazarı ise yüzde 50’nin altına geriledi ve yüzde 47.8 oldu. Benzinli araç satışları yüzde 10,2, dizel satışları ise yüzde 18,5 düştü.

Artan Çinli modellerin etkisiyle elektrikli araçlardaki fiyat düşüşleri devam edecektir. Bununla birlikte batarya yatırımları ve menzillerin artması, şarj altyapısının da hızla gelişmesiyle satışların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.