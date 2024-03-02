Teknoloji devinden şarj hızlı şarj ağı: 1 saniye şarjla 1 kilometre

2023 sonunda elektrikli otomobil pazarına giriş yapan Huawei, şarj teknolojisi konusunda da büyük adımlar peşinde. Geçtiğimiz günlerde Çin’de düzenlediği bir konferansla elektrikli araçlar ve şarj ağı konusundaki hedeflerini paylaştı.

Markanın Dijital Enerji Başkanı Hou Jinlong, elektrikli araçlar için şarj dolumunun akaryakıt alımı gibi olması gerektiğiniz belirterek, "1 saniye şarjla 1 kilometre" hedefleri olduğunu dile getirdi. Jinlong böylece kullanıcıların kafasındaki menzil kaygısını ortadan kaldırabileceklerini söyledi.

Jinlong’a göre yavaş ve az olan şarj altyapısının elektrikli araçların benimsenmesini geciktirdi. Gelecek 10 yılda yaşanacak artışın şarj talebini de arttıracağı ve bunun için ultra hızlı istasyonlara ihtiyaç olduğu görüşünde.

SIVI SOĞUTMALI ŞARJ İSTASYONU

Marka bu yüksek hızlı şarj ihtiyacı için sıvı soğutmalı ultra hızlı şarj istasyonunu yakın zamanda tanıtmıştı. 600 kW çıkış gücü ve 600A akıma sahip istasyon, saniyede bir kilometrelik şarj desteği sunabiliyor.

Huawei, Çin'deki 340'tan fazla şehirde ve büyük otoyollarda 100 binden fazla sıvı soğutmalı istasyonun konuşlandırılmasında liderliği üstlenmeyi planlıyor.