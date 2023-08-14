Elektrikli araçlar için uzun menzilin sırrı: Part 1

Elektrikli araçlar, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşımın geleceği olarak yükselmeye devam ediyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, elektrikli araçların menzili arttı ve batarya verimliliği geliştirildi. Buna rağmen elektrikli araçlar için verilen menzil değerleri birçok etkene göre değişiklik gösteriyor. Şehir içi veya şehit dışı kullanım, hava durumu, yol durumu ve kullanıcı alışkanlıkları bu etkenlerden bazıları. Kullanıcılar tarafından en çok sorulan soru ise elektrikli araçların menzil değerine nasıl ulaşılabilir, bataryalar en verimli nasıl kullanılır oluyor.



Elektrikli araçlar, teknoloji ilerledikçe menzillerini artırmaya devam ediyor. Artık günümüzde 1000 kilometrelerin üstünü gören özel tasarımlar mevcut. Ülkemizde de satışta olan birçok model, tek şarjla 500 kilometrelerin üstünü vadediyor. Bu, uzun mesafe seyahatlerini daha erişilebilir hale getiriyor ve sürücülere daha fazla seçenek sunuyor.



BATARYA TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ



Elektrikli araçların menzilinde kilit rol oynayan faktörlerin başında tabiki batarya teknolojisi geliyor. Gelişmiş lityum-iyon bataryalar, daha fazla enerji depolama kapasitesi ve hızlı şarj imkanı sunuyor. Aynı zamanda, yeni nesil katı hal bataryalar da gelecekte daha sık göreceğimiz potansiyele sahip. Elektrikli araçların geleceği olarak görülen ve lityum-iyon pillerin 10 katı daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olan katı hal bataryalarının üretim zorluğu geçiş sürecini yavaşlatıyor.



NEDEN YÜZDE 80?



Elektrikli otomobillerin verilerinde genellikle yüzde 10 veya 20’den yüzde 80’e olan dolumlar daha hızlı gerçekleşir. Elektrikli araçların bataryalarını koruma sistemi nedeniyle bu aralıkta araçlar çok hızlı şarj olurken son yüzde 20 veya 10’luk kısım şarj süresini çok uzatabilir. Bataryaları sürekli yüzde 0’a indirip yüzde 100’e doldurmak batarya ömrünü kısaltırken verim kaybına yol açar.



Sürekli hızlı şarj (DC) istasyonları kullanmak yine verimi düşüren sebeplerden biri olarak görülüyor. Araştırmalar standart şarjla kullanılan araçların, sürekli hızlı şarj edilenlere göre yüzde 10 daha fazla batarya ömrü olduğunu ortaya koyuyor.



HAVA SICAKLIKLARINI DİKKAT



Elektrikli araçlarda bataryaları ve haliyle menzili etkileyen sebeplerin başında hava sıcaklıkları geliyor. İdeal sıcaklık 20-30 derece arasındayken çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklar hem menzili hem şarj sürelerini etkileyecektir.