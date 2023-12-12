Hidrojende umut devam ediyor: İçten yanmalı araçları kurtarabilir mi?

Hidrojen yakıtlı araçlar, sadece su buharı ve ısı emisyonu ürettikleri için çevre dostu bir alternatif. Üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yürütülen hidrojen yakıtlı otomobiller, artık içten yanmalı modellere değil elektrikli araçlarla alternatif veya birlikte bir dönüşüm olarak görülüyor.

Birçok marka sentetik yakıtlar gibi hidrojenle çalışan araçlara da büyük yatırımlar yapıyor. Hatta içten yanmalı araçların geleceğini kurtarabileceği bile son dönemde konuşuluyor.

Japonya'da 2030 yılına kadar 800 bin hidrojen yakıtlı aracın yollarda olması hedeflenirken, Çin'de ise 2035 yılına kadar 1 milyon hidrojen yakıtlı araç olması bekleniyor.

Son olarak Japon üretici Toyota'dan, "Derdimiz sıfır emisyona ulaşmaksa hidrojen kullanan içten yanmalı motorların hala potansiyeli olduğunu unutmamak gerekiyor." açıklaması geldi.

Avrupa'da halihazırda hidrojen yakıtlı araçlar yollarda ancak pompadan hidrojen doldurmak her bölgede mümkün değil. Üstelik hidrojen yakıtın yüksek maliyeti de elektrik karşısında şansını çok düşürüyor.