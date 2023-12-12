Hidrojende umut devam ediyor: İçten yanmalı araçları kurtarabilir mi?

Hidrojen yakıtlı araçlar, sadece su buharı ve ısı emisyonu ürettikleri için çevre dostu bir alternatif. Üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yürütülen hidrojen yakıtlı otomobiller, artık içten yanmalı modellere değil elektrikli araçlarla alternatif veya birlikte bir dönüşüm olarak görülüyor.
Birçok marka sentetik yakıtlar gibi hidrojenle çalışan araçlara da büyük yatırımlar yapıyor. Hatta içten yanmalı araçların geleceğini kurtarabileceği bile son dönemde konuşuluyor.
Japonya'da 2030 yılına kadar 800 bin hidrojen yakıtlı aracın yollarda olması hedeflenirken, Çin'de ise 2035 yılına kadar 1 milyon hidrojen yakıtlı araç olması bekleniyor.
Son olarak Japon üretici Toyota'dan, "Derdimiz sıfır emisyona ulaşmaksa hidrojen kullanan içten yanmalı motorların hala potansiyeli olduğunu unutmamak gerekiyor." açıklaması geldi.
Avrupa'da halihazırda hidrojen yakıtlı araçlar yollarda ancak pompadan hidrojen doldurmak her bölgede mümkün değil. Üstelik hidrojen yakıtın yüksek maliyeti de elektrik karşısında şansını çok düşürüyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ALTERNATİF Mİ?
Hidrojen yakıtlı otomobiller, elektrikli araçlara alternatif olarak değerlendirilse de farklı avantaj ve dezavantajlara sahipler.
Hızlı Dolum: Elektrikli araçların şarj süresi uzun olabilirken, hidrojen araçlar hızlı dolum yada depo değişimi yapabilirler.
Uzun Menzil: Hidrojen araçları daha uzun menzile sahip olabilirler.
Soğuk Hava Koşulları: Hidrojen araçlar soğuk hava koşullarında daha iyi performans gösterebilirler.
Hafif Yapılar: Hidrojen araçlar, bataryaları içermediği için daha hafif ve kompakt olabilirler.
Ancak hidrojen yakıtlı araçların bazı dezavantajları da var:
Hidrojen Altyapısı Sorunları: Hidrojen dolum istasyonlarının eksikliği, hidrojen yakıtlı araçların kullanılabilirliğini sınırlar.
Üretim ve Depolama Maliyetleri: Hidrojen üretimi ve depolaması pahalı olabilir. Ayrıca, hidrojen sıkıştırılmış veya soğutulmuş bir şekilde depolandığında enerji kaybı yaşanabilir.
Sürdürülebilir Hidrojen Üretimi: Hidrojen, sürdürülebilir kaynaklardan üretilmezse, çevresel faydaları azalır. Sürdürülebilir hidrojen üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı süreçler gereklidir.
Güvenlik Sorunları: Hidrojen gazının saklanması ve taşınması güvenlik endişeleri doğurabilir.
Hidrojen Üretiminde Verimlilik: Hidrojen üretim süreçleri, enerji verimliliği açısından elektrikli araçların şarj edilmesiyle karşılaştırıldığında daha düşük verimlilik gösterebilir.
HİDROJEN YAKITLI OTOMOBİLLER NASIL ÇALIŞIR?
Hidrojen yakıtlı otomobiller, bir dizi kimyasal ve elektrokimyasal işlemi içeren özel bir teknoloji kullanır. İşte bu sürecin adımları:
Hidrojen Depolama: Hidrojen gazı sıkıştırılmış veya soğutulmuş bir şekilde özel depolama tanklarında saklanır.
Hidrojen İletimi: Hidrojen depolama tanklarından yakıt hücresine iletilir.
Yakıt Hücresi: Yakıt hücresi, hidrojen gazını ve genellikle havadan temin edilen oksijen gazını birleştirerek elektrik üretir. Bu elektrokimyasal reaksiyon sonucu üretilen elektrik, aracın elektrik motoruna iletilir ve tekerleklere güç sağlar.
Elektrik Üretimi: Hidrojen ve oksijen gazlarının reaksiyonu sırasında elektrik üretilir.
Sadece Su ve Isı Emisyonu: Hidrojen yakıtlı araçlar sadece su buharı ve ısı üretirler.
Güç Kontrolü: Araç, sürüş koşullarına bağlı olarak hidrojen yakıt hücresinden gelen elektriği kontrol eder ve tekerleklere iletilen gücü düzenler.
Hidrojen teknoljoisi, altyapı sorunları, üretim ve nakliye maliyetleri ve hidrojenin üretimiyle ilgili enerji verimliliği gibi zorluklarla karşı karşıya. Dolayısıyla, sektördeki bazı markaların hala umudu olsa da, hidrojen yakıtlı otomobiller elektrikli modellerin gelişim ve dönüşüm hızına yetişemeyebilir.