Elektriğin yükselişi devam ediyor: Ekim ayında Togg zirveyi devraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Ekim ayı verilerini ve satış rakamlarını açıkladı. Yine en dikkat kesildiğimiz elektrikli otomobiller oldu. Ülkemizde her geçen gün yeni bir elektrikli marka yeni bir model giriş yaparken haliyle satış rakamları da artmaya devam ediyor.

2023 yılının 10 aylık döneminde 48 bin 883 tamamen elektrikli model satıldı ve pazar payı 6,5’e yükseldi. Geçtiğimiz sene 10 ayda sadece 4 bin 939 elektrikli araç satılmıştı.

Ekim ayına geldiğimizde listenin zirvesini Togg devralıyor. Ekim’de 3 bin 567 satış adedine ulaşan Togg T10X V2, toplamda da 9 bin 171 adetlik satışla ikinci sırada yer alıyor. Eylül ayını 4 bin 700 adetlik satışla lider bitiren Tesla ise Ekim’de listenin 5. sırasına kadar geriledi.

EKİM AYI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI

TOGG T10X V2 - 3,567 ADET

RENAULT MEGANE E-TECH - 1,075 ADET

SKYWELL ET5 – 620 ADET

MG MG4 – 603 ADET

TESLA MODEL Y – 500 ADET

10 AYLIK ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI

TESLA MODEL Y – 10,700 ADET

TOGG T10X V2 - 9,171 ADET

MG MG4 – 2,167 ADET

RENAULT MEGANE E-TECH - 2,093 ADET

SKYWELL ET5 – 2,041 ADET

BYD'YE BİR AYDA 22 BİN TALEP



Kasım ayının başında tek modelle ülkemizde satışa başlayan BYD, bir ayda 22 bin talep alındığını açıkladı.

TÜRKİYE'YE YOLLARINDA KAÇ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL VAR?

Geçen yıl sonunda Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 14 bin 552 iken bu yılın Eylül sonunda bu rakam 3,5 katına çıkarak 51 bin 219'a ulaştı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un artan satış rakamları, Tesla'nın pazara hızlı girişi, dünyanın en çok satan elektrikli markası Çinli BYD, yine Çinli Hongqi, Audi, Jeep, Peugeot, Hyundai ve birçok markanın yeni modellerini getirmeye devam etmesi, elektrikli otomobil satışlarını daha da artacaktır. Tabi bu satışlarda şarj dolum maliyetinin benzin ve dizele göre çok düşük kalması, şarj ağının hızla büyümesi de etkili.