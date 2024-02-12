Elektrik tebliğe takıldı, Çinliler hibrite döndü

Elektrikli otomobil ithalatına düzenleme getiren tebliğin ardından Türkiye’de satışlara devam edip etmeyeceği merak konusu olan Çinli markalar birer birer yol haritalarını açıklıyor.

7 bölgede ve 20 servis zorunluluğu getiren tebliğin şartlarına uymak çalışmalarına devam eden markalar, bu süreçte yoluna hibrit modellerle devam edecek.

Geçtiğimiz yıl iyi bir satış performansı sergileyen Çinli markalar, 29 Aralık’ta yürürlüğe giren tebliğden önce yaptıkları stoklarının satışına devam ediyor.

Tüm dünyada Tesla ile girdiği elektrikli yarışında iddialı olan BYD, Türkiye’de elektrikli Atto 3 modelinin satışına devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde getirmeyi planladığı Seal ve Han modellerini erteleyen BYD, SUV modeli Seal U’nun pulg-in hibrit versiyonunu satışa sunacak.

Türkiye’de elektrikli otomobil satışları Skywell, tebliğle ilgili çalışmalarına devam ederken bu süreçte hibrit modeli HT-i ile yoluna devam edecek.

Yine aynı şekilde T03 modeliyle Türkiye pazarında olan Leapmotor, C10 modelinin hibrit versiyonunu getireceğini açıkladı.

SAIC tarafından üretilen MG ise ürün gamına yeni hibrit modeller ekleyeceğini duyurdu. Marka, Şubat ayı sonunda Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan hatchback modeli MG3’ün hibrit versiyonu getirecek.

Markalar tebliğin biraz daha netleşmesi gerektiği görüşünde. Görünüşe göre servis hazırlığı da biraz buna göre hızlanacak. Bu süreçte Türkiye yollarında daha fazla hibrit model göreceğiz.