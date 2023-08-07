Sonbahar için en iyi kamp rotaları

Sonbahar, Türkiye'nin pek çok bölgesinde harika doğa ve kamp deneyimleri sunan bir mevsim.



Dağcılık ve kamp faaliyetleri için oldukça güzel rotalara sahip olan ülkemizde, kış mevsimi bastırmadan önce gerekli ekipmanlarla doğanın envai çeşit renge büründüğü dönemin keyfini çıkarmak isteyenler için sonbahar kampı ideal bir tercih olur. İşe, doğru güzergahı seçmekle başlamak gerekir.



Kaçkar Dağları: Karadeniz bölgesinin en yüksek dağlarından biri olan Kaçkar Dağları, sonbaharda muhteşem renkli ormanları ve güzel manzaralarıyla ünlü. Yusufeli ve Ayder Yaylası gibi bölgelerde kamp yapabilirsiniz.



Küre Dağları: Sonbaharda kamp yapılacak yerler listesinde ilk sıralarda olması gereken bir destinasyon: Kastamonu’daki Küre Dağları! Küre Dağları Milli Parkı sayesinde fazla ıssız bir alan olmaktan kurtulan bölge, tam anlamıyla bir plato karakteri taşıyor. Farklı bitki ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Küre Dağları, ülkemizin en sıcak dokuz yerinden birisi olma özelliğine de sahip.



Yedigöller Milli Parkı: Bolu'da yer alan Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda muhteşem renkli yapraklarla kaplı gölleri ve doğal güzellikleriyle ünlü. Burada kamp yapmak için pek çok uygun alan var.



Göcek Körfezi: Göcek, Ege kıyılarında yer alıyor ve sonbaharda deniz ve kamp keyfini bir araya getiren güzel bir destinasyon. Koylarda çadır kurabilir ve deniz aktivitelerinin tadını çıkarabilirsiniz.



Akyaka: Muğla'nın Akyaka ilçesinde ağaçların hâlâ yeşile çaldığı ama yer yer turunculukların baş gösterdiği yazdan sonbahara geçiş dönemi etkisini hissedebilirsiniz. Kasım ayının sonuna kadar, yeşilliğini büyük ölçüde koruyan doğası ve yaz mevsimini aratmayan havasıyla sonbahar kampında yaz tadı almak isteyenlere dönük adeta biçilmiş kaftan. Üstelik bölgedeki mavi bayraklı Akyaka Plajı da oldukça serin bir kamp dönemi vaat ediyor.



Beydağları Sahil Milli Parkı: Antalya yakınlarında bulunan bu milli park, hem deniz hem de dağ manzarası sunuyor. Sonbaharda sahil kampı yapabilir ve çevredeki doğayı keşfedebilirsiniz.



Munzur Dağları: Tunceli'de yer alan Munzur Dağları, doğaseverler için harika bir kamp rotası. Sonbaharda yapılacak yürüyüşler ve kamp faaliyetleri için ideal olabilir.



Kaz Dağları: Çanakkale'de yer alan Kaz Dağları, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin biyoçeşitliliğiyle ünlü. Burada sonbaharda çadır kurarak doğayı keşfetmek mümkün.



Erikli Yaylası: Bir tarafta hiç durmayacakmış gibi akan bir şelale, bir tarafta sonbaharın turuncu renklerini bütün ışıltısıyla yansıtan bir doğa… Yalova’daki Erikli Yaylası için daha iyi bir tanım yapılamaz. Doğaseverlerin yaz kış uğrak yeri olan Erikli Yaylası, peşi sıra Delmece Yaylası’nı da barındırıyor. Denizden 600 metre yükseklikteki Erikli Yaylası’nda karaağaç, ıhlamur, kestane ve elma ağaçları arasında yürüyüş yaparken pek çok farklı şelaleyi keşfedebilirsiniz.



Akçakoca: Karadeniz sahilinde yer alan Akçakoca, sonbaharda huzurlu bir kamp deneyimi sunuyor. Sahilde çadır kurabilir ve deniz manzarası eşliğinde dinlenebilirsiniz.