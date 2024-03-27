Kargo gemisi köprüyü yıktı: ABD'nin 1 numaralı otomotiv limanı kapandı

Singapur bandıralı bir kargo gemisi, Baltimore Limanı'nın dışındaki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak köprünün çökmesine yol açtı. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen 6 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kazanın ardından Baltimore Limanı'nda trafik bir sonraki duyuuruya kadar askıya alındı.

ABD'nin Doğu Yakası'nın en büyük limanlarından birinin kapatılması, otomobilden kömüre ve şeker gibi diğer emtialara kadar mal tedarikinin kesintiye uğraması anlamına geliyor.

Liman 2023 yılında 847 bin 158 otomobil ve hafif ticari araç nakledildi. Bu da ABD'de otomotiv alanında en yoğun olan liman olduğunu gösteriyor. Motorlu taşıtlar ve parçaları tüm liman ithalatının yüzde 42'sini oluşturuyor.

Limanda, Audi, Lamborghini ve Bentley gibi lüks markalarla birlikte, Nissan, Toyota, General Motors, Volvo, Jaguar Land Rover ve Volkswagen Grubu gibi büyük otomobil üreticilerinin ithalat ve ihracatını gerçekleştiriyor.

"KESİNLİKLE BİR AKSAMA OLACAK"

Otomobil ticaret grubu Alliance for Automotive Innovation'ın CEO'su John Bozzella, "Kesinlikle bir aksama olacak. Baltimore, ABD'nin 1 numaralı otomobil limanıdır ve oradaki otomotiv operasyonlarının ölçeğini anlamalarına yardımcı olmak için federal yetkililerle temas halindeyiz." açıklamasını yaptı.

Ford CFO'su John Lawler, kazanın otomobil üreticisini parçaları diğer limanlara yönlendirmeye zorlayacağını ve tedarik zincirini etkileyeceğini söyledi.

Bir başka ABD'li üretici GM ise yaptığı açıklamada, "Durumun operasyonlarımız üzerinde minimum düzeyde etki yaratmasını bekliyoruz. Araç sevkiyatlarını diğer limanlara yeniden yönlendirmek için çalışıyoruz" dedi.

Stellantis ise, kesintisiz araç akışı için acil durum planları konusunda görüşmeler başlatıklarını duyurdu.

Toyota'dan yapılan açıklamada, "Baltimore, Kuzey Amerika operasyonlarımız için birincil liman olmasa da, öncelikle araç ihracatı üzerinde bir miktar etki olacak. Şu anda önemli bir aksama beklemiyoruz ancak uzun vadeli etkiyi ve karşı önlemleri belirlemek için durumu yakından değerlendiriyoruz." denildi.

Volkswagen Grubu kazadan etkilenmediğini belirtirken, Nissan ise şu anda önemli bir etki beklemediğini söyledi.

BMW tarafından, araç iskelelerinin limanın okyanus tarafında bulunduğunu, dolayısıyla köprünün çökmesinin gemileri etkilemeyeceği belirtildi.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, olayın araç ihracatı veya şirketin fabrikasına parça tedariği üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı ve durumun izlediği söylendi.