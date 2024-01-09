Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?

Araçların trafiğe çıkabilmeleri için gerekli olan bazı şartlar var. İşte bu şartlar arasında en göüneni plakalar. Araçların ön ve arka taraflarında bulunması zorunlu olan, gerekli durumlarda araç ve sahibiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlayan plakalar için 1 Ocak 2024 itibariyle yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Bu tarihten itibaren tescil ettirilen tüm araçlarda karekodlu plaka zorunluluğu bulunuyor. Yani yeni araç alındığında, alım satım durumunda, kayıp plaka, muayeneden kalan plaka gibi durumlarda karekodlu plaka veriliyor. Bu karekod sayesinde seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiği gibi birçok güncel bilgiye daha hızlı erişilebilecek.

KAREKODLU PLAKA NASIL OLMALI?

Karekodlu plakakaları noterden basım belgesi olan yerler ile Şoförler Odaları yapabiliyor. Karekod, plakadaki il kodu ile harflerin arasında yer alacak. 15x15 mm ebadında olan karekod ile birlikte, 12 haneli bir seri numarası da plakalara işlenecek.