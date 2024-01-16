Çin dengeleri bozdu: "Sadece elektrikli otomobillere gelen kurallar yetmez"

Kasım ayında yapılan düzenlemeyle birlikte elektrikli ve bazı hibrit araçların Avrupa Birliği (AB) ve serbest ticaret anlaşması (STA) olmayan ülkelerden ithali izne bağlandı. İzin belgesi için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

Tebliğe göre elektrikli ve bazı hibrit araçların AB ve STA imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının ithali 29 Aralık'tan itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesiyle yapılacak.

İzin belgesi düzenlenebilmesi için ise, ithali yapılacak araçların satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekiyor. 29 Aralık'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle her marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi şartı aranıyor.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Cengiz Eroldu, Çin'den gelen elektrikli otomobillere ilişkin uygulanan bazı kuralların içten yanmalı araçlar için de uygulanması gerektiğini belirtti.

"ÇİN, İÇTEN YANMALI ARAÇLARDA O KADAR KUVVETLİ DEĞİL"

Çin'in elektrikli araçlarla dünya otomotiv sanayindeki kuvvetini artırdığını belirken Eroldu, "Çünkü aslında içten yanmalı araçlarda o kadar kuvvetli değil." dedi.

Türkiye açısından, Çin'in sadece otomotiv sanayi değil ülke içindeki ticaret dengesi açısından da sorun teşkil ettiğini anlatan Cengiz Eroldu, "Otomotivde 2023'ün ilk 11 ayında 21 milyon dolarlık parça ihraç etmişiz. Karşısında da 2,2 milyar dolarlık Çin'den parça ve otomobil almışız. Birçok alanda Çin ile Türkiye arasında çok olumsuz bir denge var. 2019 yılında otomobil ithalatımızda Çin hiç yok. Şu an ise yüzde 7'lik bir pay alıyor. Yüzde 78'ini içten yanmalı almışız, yüzde biri plug-in hibrit, yüzde 2'si hibrit, yüzde 20'si de elektrikli." diye konuştu.

"GELİP YATIRIM YAPMALARI LAZIM"

"Yalnızca elektrikli arabalara konulan uygulamalarla Çin ithalatının Türkiye'nin dış ticaret dengesine verdiği hasarı halletmek mümkün olmayacak" diyen Eroldu, "Biz Çinli araçlara otomotiv sanayi olarak karşı değiliz ama gelip yatırım yapmaları lazım." dedi.

"HER TARAFTA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN OLDUĞU BİR HAYAT YOK"

Eroldu, Avrupa halen kuvvetli şekidle benzinli araçların imalatının devam ettiğini belirterek, "Her tarafta bir elektrikli otomobil olacak gibi algı oluştu ama böyle bir hayat yok." ifadelerini kullandı. Lityum bataryalar için yeterli madenin olmadığını söyleyen Eroldu, istenilse bile bu elektrikli araç sayısına ulaşılamayacağını ya da hidrojen teknolojisinin devreye girmesi gerektiğini söyledi.