Çinlilere karşı Avrupa'da dev işbirliği hazırlığı!

Çinli otomotiv ve teknoloji devlerinin Avrupa ve dünyada hızla ilerlettiği elektrikli otomobil hakimiyeti, Avrupalı markaları düşündürüyor.

Avrupa’nın en büyük markaları Volkswagen, Renault ve Stellantis, Çinli üreticiler ve Tesla ile rekabet için büyük bir ortaklığa hazırlanıyor.

Konuyla ilgili Automotive News Europe'a konuşan Stellantis CEO'su Carlos Tavares, gelecekte Çin rekabetiyle yüzleşmeye uygun olmayan şirketlerin başlarının belada olduğunu ima etti.

Gelişebilecek ortaklıkla ilgili fikirler arasında ise kaynakların bir havuda toplanması, işletmelerin Avrupa dışında birleşmesine kadar birçok seçenek var.

Bunun dışında AB’de elektrikli araçlara geçişin çok hızlı olduğu ve geçişin biraz yumuşatılması son dönemde sıkça dile getiriliyor.

2024 SIKINTILI GEÇECEK

Avrupa'da 2024 yılının elektrikli otomobiller için sıkıntılı geçeceği tahmin ediliyor. Hükümetlerin elektrikli araçlar için verdiği teşvikleri kaldırması veya düşürmesi, elektrikli modellerin kiralama şirketleri tarafından uygun bulunmaması, şarj ağı sorunu ve artan üretim maliyetleri gibi konular geçiş sürecini yavaşlatıyor.