Euro NCAP’ten dijital ekran kararı: Fiziksel tuşlar geri geliyor

Hızlı bir dönüşüme giren endüstri, otomobilleri dışarıdan ve içeriden büyük bir değişime uğrattı. Yeni model otomobiller her zamankinden daha teknolojik, daha güvenli ve verimli hale geldi.

Özellikle elektrikli otomobillerle daha çok hayatımıza giren devasa araç içi ekranlar ve dokunmatik sistemler, konsolları boydan boya kaplamaya başladı. Hatta çoğu modelde fiziksel tuşlar tamamen ortadan kalktı.

Avrupa’da satılan otomobillerin güvenlik ve performans testlerini gerçekleştiren bağımsız kuruluş Euro NCAP, konuya el atmaya karar verdi.

Araçla ilgili neredeyse bütün fonksiyonların bilgi eğlence ekranı içinden kontrol edilmesi şoförün dikkatini dağıtabilecek bir durum. Yapılan açıklamaya göre Euro NCAP, 2026 yılında bazı kontrollerin fiziksel olmaması halinde test puanlarının düşürüleceğini duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Euro NCAP Direktörü Matthew Avery, “Dokunmatik ekranların aşırı kullanımı, araç üreticilerinin temel kontrolleri merkezi dokunmatik ekranlara taşıması, sürücülerin gözlerini yoldan ayırmasına ve dikkat dağılması nedeniyle kaza riskinin artması neden oluyor. Bu endüstri çapında bir sorundur" ifadelerini kullandı.

Fiziksel tuşların tamamen ortadan kalkmasına karşı olan bir kullanıcı olarak bu kararı desteklesem de Euro NCAP’in markaların üzerinde resmi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ama bu testlerden alınan 5 yıldız kullanıcıların tercihini etkiliyor. Yani bu testlerden 5 yıldız almak isteyen markalar sinyaller, dörtlüler, klima, silecek gibi kontroller için fiziksel tuşlara geri dönebilir.