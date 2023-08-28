Elektrikli araçlar en uygun ve en hızlı nasıl şarj edilir?

Elektrikli arabaların şarj etmenin maliyeti; marka, model, batarya tipi, batarya kapasitesi, şarj cihazı ve gücü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir.



Pillerde depolanan enerji kilowatt saat (kWh) cinsinden ifade edilir. Şarj maliyetleri aracınızın bataryası ve elektrik maliyetine göre değişiyor.



Batarya kapasitesi x elektrik maliyeti = Elektrikli araç full şarj maliyeti.



Ev elektriğinden yapılan şarjlarda kW için 2.6 TL ödeniyor.



AC ve DC şarj istasyonlarında ise markaya ve şarj istasyonuna göre kW başına ödenen rakam 10 TL’ye kadar çıkabiliyor.



Örnek rakamlar;



Trugo - 7,99 TL



Eşarj AC için - 7,48 TL, DC için - 60 kW’ye kadar 8,98 TL, diğer soketler için 9,48 TL alıyor.



ZES AC - 6,29 TL, ZES DC 60 kW - 7,49 TL, 120 kW ve üstü için 7,99 TL ücret alıyor.



Sharz.net’te AC soketler 5,9 TL, DC soketler ise 6,75 ve 7,5 TL



Tesla - 8,66 TL



Örneğin, batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.

Hemen tüm şarj istasyonlarında aracınızın şarj işlemi bitmesine rağmen hala istasyona bağlı durumdaysa ekstra bir ücret alınır.



KULLANIM ALIŞKANLIKLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR



Elektrikli araçlarda kilometre başına harcanan enerji fiyatı sürücünün kullanım alışkanlıkları ve dinamiklerine göre değişebiliyor. İçten yanmalı motorlarda da olduğu gibi performanslı kullanımda yakıt fazlalaşırken elektrikli araçlarda da bu durum gerçekleşiyor.



Klima ya da ısıtma sisteminin kullanımı, hava şartları, eğim, yol şartları, trafik yoğunluğu, sürücünün kullanım alışkanlıkları, aracın lastik donanımına kadar yakıt tasarrufunu olumlu ya da olumsuz etkileyecek pek çok madde bulunuyor.



ARACINIZ ŞARJDA GÜVENDE Mİ?



Elektrikli araçların prizleri bir kilitleme sistemine sahiptir. Fişi aracınıza taktığınızda siz işlemi sonlandırana kadar kilitli konumda kalacaktır.



NEDEN YÜZDE 80?



Elektrikli otomobillerin verilerinde genellikle yüzde 10 veya 20’den yüzde 80’e olan dolumlar daha hızlı gerçekleşir. Elektrikli araçların bataryalarını koruma sistemi nedeniyle bu aralıkta araçlar çok hızlı şarj olurken son yüzde 20 veya 10’luk kısım şarj süresini çok uzatabilir.