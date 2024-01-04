Çin, otomotiv piyasasındaki hakimiyetini artırıyor

Her gün yeni bir modelin, yeni bir teknolojinin haberi geçen Çin, otomotiv piyasasını karıştırmaya devam ediyor. Çinli firmalar tüm dünyada satışlarını artırırken Çin'i en çok otomobil ihraç eden ülkeler sıralamasında en üst sıraya doğru taşıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİSİ

Ukrayna savaşından dolayı Avrupalı tüm firmaların çekildiği Rusya pazarına Çinli firmalar hakim oldu. Bu da Çin'in üst basamaklara tırmanışında etkili oluyor.

Çin, Rusya pazarındaki satışlarını geçen yıla göre 7 kat artırdı. Meksika'da da Çinli markaların satışını yüzde 71 oranında artırması dikkat çeken bir diğer nokta.

Çin Otomobil Üreticiler Derneği, 2023 yılında 11 ayda 4,41 milyon otomobil ihraç edildiğini açıkladı. Habere göre 2022 yılından beri Çin'in ihraç ettiği otomobil sayısı yüzde 58 artış gösterdi.

Bir önceki yıl en çok otomobil ihracatı gerçekleştiren Japonya ise aynı dönemde 3.99 milyon ihracat gerçekleştirdi.

BYD TELA'YI TAHTINDAN ETMEK ÜZERE

Çinli elektrikli ve hibrit otomobil üreticisi BYD, 2023'ün son çeyreğinde 526 binden fazla elektrikli otomobil sattığını duyurdu. Şirket sadece aralık ayında satışların yüzde 70 artış gösterdiğini kaydetti.

BYD'nin bu yıl sattığı toplam otomobil sayısı 3 milyonu aşarken bunların 1,6 milyonu ise sadece elektrikli motora sahip.

Tesla'nın son çeyrek verileri ise 1,8 milyon adeti geçti. Markanın satışları yıllık bazda yüzde 38 arttı.

Çin'de satışların ikinci sırasında 1,12 milyon elektrikli destekli araç satışı yapan SAIC Motor yer alırken, üçüncü sırada Li Auto, onun ardındna pil değiştirme teknolojine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Nio geliyor.