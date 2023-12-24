Daihatsu'nun çarpışma testi skandalı: 2 marka daha üretimi durdurdu

Japon otomotiv devi Toyota'nın iştiraklerinden biri olan Daihatsu Motor'un çarpışma testlerinde hile yaptığının ortaya çıkmasıyla ilgili skandalın yankıları devam ediyor.

Japon firma, 11'i Japonya genelinde, toplamda 64 modelinde hatalı güvenlik kalite testleri saptandığını onayladı.

Yapılan açıklamada, güvenlik kalite testlerindeki hatalara yönelik iddialar sonrası kurulan tarafsız heyetin araştırmasını kabul etti. Marka, tüm yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarını da durdurma kararı aldığını bildirdi.



Soruşturmada, bazı modellerde yapılan hava yastığı testlerinde kullanılan hava yastığı sistemlerinin halka satılan araçlarda kullanılandan farklı olduğu ortaya çıktı.

Tarafsız heyetin raporunda, hatalı testlerin nedeni olarak, firma yöneticilerinin otomobil imalat süresinin kısaltılması için baskı yapmasını gösterildi.

"SUÇ YÖNETİMDEDİR"

Daihatsu Başkanı Okudaira Soiçiro, Tokyo'daki açıklamasında, "Müşterilerimizin güvenine ihanet ettik. Suç yönetimdedir." diyerek kamuoyundan özür diledi.

Sorumluluğuna yönelik "istifaya" yanaşmadığını kaydeden Okudaira, "benzer olayların tekrarının önlenmesinin zeminini hazırlamayı" umduğunu bildirdi.

TEK ETKİLENEN DAİHATSU DEĞİL

Skandalın ortaya çıkması başka Japon otomobil üreticilerini de etkiledi. Daihartsu'nun tesislerinde üretim yapan Toyota, Mazda ve Subaru, bu modellerinin sevkiyatlarını durdurdu.