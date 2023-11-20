Elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi: Yüzde 10’luk dilime düşen modellerde 500 bin TL’lik avantaj

Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları yüzde 10, 40, 50 ve 60 olarak uygulanıyor ve motor gücü ile vergisiz fiyatına göre belirleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla tamamen elektrikli modellerde yüzde 10’luk ÖTV matrahında güncellemeye gidildi. 1 milyon 250 bin lira olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Yani kararla birlikte motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’yi aşmayan modeller yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alacak. Yine motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’nin üzerinde olan modeller ise yüzde 40’lık dilime geçecek.



Motor gücü 160 kW’ı geçen araçlar için bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor. 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60’lık ÖTV diliminde yer alıyor.



BU 200 BİN TL’LİK DÜZENLEME NE GETİRECEK?



Bu düzenleme öncesinde ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 650 bin TL’nin üzerine çıkan elektrikli otomobiller yüzde 40’lık ÖTV dilimine geçiş yapıyordu ve otomatik olarak fiyatları 2 milyon 100 bin TL’nin üzerine çıkıyordu. Matrahın 1 milyon 450 bin TL’ye çıkarılmasıyla yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL’ye kadar olan elektrikli otomobiller vergi avantajlı dilimde yer alacak.



ALT DİLİMDE KÜÇÜK ARTIŞLAR OLABİLİR



Son aylarda ülkemize gelen elektrikli otomobiller 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 600 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya giriyordu. Markalar modellerini yüzde 10’luk dilimde tutmak için yoğun çaba gösterirken artık elleri biraz rahatlayacak. Bu alt dilimde bir miktar fiyat artışı getirebilir. Yüzde 40’lık dilimde yer alan ve yüzde 10’luk ÖTV dilimine gerileyecek modellerde ise 500 bin TL’ye kadar düşüş bekleniyor.



Türkiye'deki elektrikli otomobillerin liste fiyatlarına baktığımda, 29 tamamen elektrikli model yüzde 10’luk ÖTV diliminde kalıyor. Düzenlemeyle birlikte bunlara 3-4 model daha eklenecek.





BYD Atto 3 Desing – 1.590.000 TL

Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold - 1.436.000 TL

Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold - 1.497.400 TL

Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 969.000 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli HB - 87kW - 1.347.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1 - 87kW - 1.379.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli Cabrio - 87kW - 1.411.900 TL

Hyundai KONA 100kW - Progressive - 1.390.000 TL

Hyundai Ioniq 6 - 111 kW 4x2 Progressive - 1.640.000 TL

Jeep Avenger 115KW Summit - 1.563.750TL

Kia Niro EV - 204 PS Otomatik - 1.595.000 TL

Leapmotor T03 80 kW - 995.000 TL

MG ZS EV Luxury - 156 PS - 72.6 kWsa - 1.649.000 TL

MG4 Comfort, 170 PS, 51 kWsa - 1.299.000 TL

MG4 Luxury, 204 PS, 64 kWsa - 1.519.000 TL

MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 1.418.351 TL

Opel Corsa Elektrik 100 kW GS - 1.175.900 TL

Opel Astra Elektrik - 115 kW - Ultimate - 1.599.900 TL

Opel Mokka Elektrik 100 kW Ultimate - 1.493.900 TL

Yeni Peugeot E-308 GT 115kW, 1.565.000 TL

Peugeot e-2008 GT 115kW - 1.580.000 TL

Renault Zoe Intense R135 - 1.348.900 TL

Renault MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp - 1.499.000 TL

Renault MEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp - 1.633.000 TL

Skywell ET5 ET-5 LR Legend - 1.655.000 TL

Seres 3 Elektrikli SUV - 2022 model - 1.585.368 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil - 1.563.500 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1.227.500 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil - 1.329.500 TL



YÜZDE 10’LUK DİLİME İNEN MODELLERDE FİYATLAR DÜŞTÜ



Düzenlemenin ardından yüzde 40’lık dilimden yüzde 10’luk dilime gerileyen modellerde listeler güncelleniyor. Bazı modellerde fiyatlar netleşti. Markaların küçük düzenlemeleriyle belki bu modellere yenileri eklenebilir.

Listeleri güncellenen modellerden bazıları ise şunlar;



Hyundai Ioniq 5 - 125 kW 4x2 Progressive - 2.185.000 TL’den 1 milyon 718 TL’ye geriledi.

Subaru Solterra e-Xtreme - 2.358.959 TL’den 1.854.671 TL’ye geriledi.