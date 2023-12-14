Zorunlu trafik sigortasında teminat tutarları arttı: Kaza olursa ne ödenir, neleri kapsıyor?

Kasko sigortayı yaptıran kişinin aracının alacağı zararları karşılarken, trafik sigortası kaza sonucu karşı tarafın, 3. kişilerin ve kamu malına gelen zararlar için kullanılır.



Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, Mayıs ayından itibaren uygulanan yüzde 2'den, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5'e çıkarıldı.

Trafik sigortası azami primi, 2024 mayıs ayından itibaren ise "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecek.

Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırma yetkisi olacak.

TEMİNAT TUTARLARI YÜZDE 67 ARTTI

Trafik sigortası teminat limitleri, araç türüne ve kazanın sonucuna göre değişiklik gösteriyor.

Yönetmelikte kaza anında uygulanacak kişi başı sağlık, sakatlanma ve ölüm teminatları da yükseltildi. Bir kazada kişi başına sağlık giderleri, sakatlanma veya ölüm 1 milyon 200 bin TL'den 1 milyon 800 bin TL'ye çıkarıldı.

Kaza başına teminatlar ise, İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlarda 9 milyon lira, Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar, Römork ile iş makineleri 18 milyon lira, Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlarda 9 milyon lira, Motosiklet ve Yük Motosikletinde 5.4 milyon liraya yükseltildi.

Maddi hasarlı kazalarda ödenen üst limitlerde de yüzde 67 artış yapıldı. Araç başı 120 bin TL olan limit 200 bin TL'ye, kaza başına 240 bin TL'lik limit ise 400 bin TL'ye çıkarıldı.