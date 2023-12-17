2023 yılı dünyada nasıl geçti: ABD-Çin gerilimi artmaya devam ediyor

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-22 savaş uçağı balonu Güney Carolina açıklarında düşürmeden önce, bu gizemli hava aracı bir hafta boyunca ülkenin üzerinde sürüklendi. Pekin, meteoroliji balonunun “hava durumunu gözlerken” rotasından saptığı konusunda ısrar etti. ABD ise balonun askeri ve sanayi casusuluğu yapmak üzere kullandığını savundu. Olay Blinken'in Pekin ziyaretini ertelemesine yol açtı.



Çinli yetkililer de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den telefon almayı reddetti. Bu durum iki süper güç arasında iletişim kanallarını kapadı.

Blinken nihayet Haziran’da, kendi ifadesiyle "yapıcı" görüşmeler amacıyla Pekin'e gitti. Bu görüşmeler Washington'un Çin'le ticarete ek kısıtlamalar getirmesini engellemedi. Aynı şekilde Pekin'in Tayvan'a, Filipinler'e veya Asya'daki Amerikan askeri kuvvetlerine yönelik tacizini durdurmaya yetmedi.



Biden ve Xi, Kasım ayında San Francisco'daki 2023 APEC Liderler Forumu’nda oturum aralarında bir araya geldi. Görüşmelerde iyi niyet beyanı olarak birkaç küçük anlaşma imzalandı ancak ilişkiler açısından önemli bir ilerleme sağlanamadı. ABD – Çin ilişkileri uzmanlar tarafından; “modus vivendi” olarak tanımlanmaya devam ediyor. Yani; Kesin hükümler içeren bir anlaşmaya varılıncaya kadar aralarındaki sorunları kabullenmiş olarak.