Soğuk savaş sonrası Afrika

Afrika’da soğuk savaş dönemini en önemli ülkesi Sovyetler Birliğiydi. ABD ile rekabette dengenin diğer yanını oluşturuyordu.

Bağımsızlığına kavuşan birçok ülkeye destek oldu.

Bu destek tabii ki ideolojik kamplaşmadan kaynaklanıyordu. Sonrasında ilişkiler Rusya ile devam etti.

Ama 2 binli yıllardan sonra Rusya yeniden kıtata boy göstermeye başladı.

Özellikle eskiden ilişkide olduğu ülkelerde güç kazandı.

2019 zirvesinin ardından Putin 2023’de Afrika temsilcilerini yine Rusya’da topladı.

Kremlin’in dış politikasında Afrika 2014’le birlikte öne çıktı. O tarihte Kırım’ı ilhak eden Rusya yaptırımlardan ötürü alternatifler aradı.

Bu kapsamda Afrika’da kendine yeni ortaklar buldu. Rusya, Sahra Altı Afrika’daki ekonomik ve siyasi hedeflerine ulaşmak için yeni projeler geliştirdi. Bunu yaparken en çok vurgu yaptığı nokta Afrika ülkelerinin egemenliğine saygıydı.

Afrika ülkeleri de Rusya’ya yabancı değiller. Bazı ülkeler Sovyetler Birliği döneminde askeri ve ekonomik olarak Doğu blokunun yanında yer almışlardı.

Afrika’ya ilgi her geçen gün artıyor