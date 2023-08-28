ABD’de mesleklerin yüzde 47’si risk altında

Kimi ülke teknolojik yatırımı önceliyor, kimisi eğitim sistemini gelecek yıllara göre şekillendiriyor. Kimileri de belli sektörlerde diğer ülkeleri geçmeye çalışıyor. Eğitim ve istihdam sistemini burada yoğunlaştırıyor.

Alınan bu tedbirlerin bir adımı da eğitim biçimlerini çeşitlendirmek, bilgiyi yaşama uyarlamak, iş dünyası ile paralel biçimde yeni alanlara yönelmek. Bunu yapan ülkeler var. Geride kalan ülkeler ve bireyler için bir süre sonra yetişmek mümkün olmayacak.

Bu durum yeni döneme hazırlıklı, yetkin, uzman ve nitelikli iş gücünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni sanayi devriminden etkilenecek meslekler, yüksek, orta ve düşük riskli meslekler olarak ayrılıyor.

En temel özellik mesleklerin bilgisayarlaştırmadan ya da bilgisayar temelli otomasyona bağlı olarak etkilenmesi.

Örneğin ABD’de mesleklerin yüzde 47’si yüksek risk altında. Risk altında olan mesleklere örnek olarak lojistik ve taşımada çalışanlar, ofis ve idari destek görevlileri ve klasik üretimde çalışanlar gösteriliyor.

Hareketlilik ve beceri ile ilgili görevlerde insan emeğinin üstünlüğünü giderek azalıyor.

Yapılan analizlerde ücretlerin ve eğitim seviyesinin bilgisayarlaşma ile ters orartılı olarak geliştiği görülüyor.



Yüzyıl üretim teknolojileri, görevleri basitleştirmiş, vasıflı işçiliği büyük oranda değiştirmişti.

Yirminci yüzyılın ‘bilgisayar devrimi’ orta gelirli işlerde, işgücü açığına neden olcak denmekte... (Devam edecek)

Gelecekte hangi meslek popüler olacak?

Neden yeni meslekler?

“Değişim tarihte hiç bu kadar hızlı olmamıştı”

Geleceğin meslekleri neler?

Eski meslekler teknolojiye nasıl uyum sağlayacak?

Batı geleceğin mesleklerini şimdiden üretmeye başladı