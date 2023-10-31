ABD 50 Afrika ülkesinde askeri varlığını birleştirdi

Somali, Libya, Kenya, Nijer, Kamerun, Uganda, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), Mısır ve Cibuti'de ABD güçleri çatışmaya girmek üzere donatıldı.

Amerikan birlikleri özellikle terörle mücadele kapsamında yer alıyor.

Ayrıca Ortadoğu petrolünün bir kısmının Kızıldeniz üzerinden taşındığı günümüzde ABD’nin bölgedeki varlığını daha belirgin hale getiriyor.

Çin ve Rusya’nın çıkışını takip eden Amerika, askeri yatırımlarını hızlandırdı.

ABD ve Afrika ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler, petrol başta olmak üzere yer altı ve yer üstü kaynakları üzerinden yürüyor.

Diğer yandan, Amerika’nın kıtadaki varlığı Afrika ülkeleriyle imzaladığı iki anlaşmalarla ortaya çıkıyor.

Bu anlaşmalar, binlerce Amerikalı askerin bölgedeki havaalanlarını ve askeri üsleri serbestçe kullanmasına olanak sağlıyor.

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