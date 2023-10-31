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Ayşegül Engür Dahi aysegul.engur@ntv.com.tr

ABD 50 Afrika ülkesinde askeri varlığını birleştirdi

Afrika'daki 54 ülkenin 50'sinde askeri personeli bulunan AB, 2008'de Afrika kıtasındaki askeri varlığını Birleşik Devletler Afrika Komutanlığı (AFRICOM) bünyesinde birleştirdi.

Somali, Libya, Kenya, Nijer, Kamerun, Uganda, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Orta Cumhuriyeti (OAC), Mısır ve Cibuti'de güçleri çatışmaya girmek üzere donatıldı.

Amerikan birlikleri özellikle terörle mücadele kapsamında yer alıyor.

Ayrıca Ortadoğu petrolünün bir kısmının Kızıldeniz üzerinden taşındığı günümüzde ABD’nin bölgedeki varlığını daha belirgin hale getiriyor.

Çin ve Rusya’nın çıkışını takip eden Amerika, askeri yatırımlarını hızlandırdı.

ABD ve ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler, petrol  başta olmak üzere yer altı ve yer üstü kaynakları üzerinden yürüyor. 

Diğer yandan, Amerika’nın kıtadaki varlığı Afrika ülkeleriyle imzaladığı iki anlaşmalarla ortaya çıkıyor.

Bu anlaşmalar, binlerce Amerikalı askerin bölgedeki havaalanlarını ve askeri üsleri serbestçe kullanmasına olanak sağlıyor.

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