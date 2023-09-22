Felaketten ders aldılar, 7,4’lük depremde kimse ölmedi: Meksika

Afet yönetimi, afetlerin etkilerini azaltmak amacıyla afet öncesinde zarar azaltma ve hazırlık, afet anında müdahale ve sonrasında iyileştirme için ihtiyaç duyulan kaynakların ve faaliyetlerin organizasyonu ve yönetimini kapsayan, çok disiplinli, çok aktörlü dinamik bir süreçtir.

Yani kollektif bir yaklaşım. yani tek bir orfanın tek başyına başarabileceği bir konu değil.

Modern afet yönetim modeli, toplumların afetlerin etkilerinden en az düzeyde etkilenmesi, can ve mal kayıplarının mümkün olduğunca önlenmesi amacıyla afet öncesinde, sırasında ve sonrasında "hazırlık, acil müdahale, iyileştirme ve zarar azaltma" evrelerini içine alıyor.

Depreme hazırlıkda afet yönetimi artık farklı bir bilim dalı olarak öne çıkıyor. Çünkü afet yönetimi deprem sonrası değil deprem öncesinde de önemli bir rol oynuyor.

Japonya gibi ülkeler deprem öncesi eğitime de çok önem veriyor. Toplum olarak bir seferberlik söz konus. Yani bitip tükenmeyen bir süreç. Yani deprem riski geçti önlemleri rafa kaldıralım anlayışı yok.

Örneğin okullar çok sağlam yapılıyor. Sadece öğrencilerin hayatını kurtarmak için değil. Aynı zamanda okullar toplanma bölgesi, okullarda depolar oluşturuyor.

Acil ihtiyaç depoları, jenaretorler yani deprem sonrası yaşam alanları. Benzer daha onlarca örnek var. (Devam edecek)

Deprem bir gerçeklik ama kader değil

Deprem önlemi değil yaşam tarzı

Depremle topyekun mücadele ülkesi: Japonya

9,5’lik deprem milat oldu: Şili