Eski meslekler teknolojiye nasıl uyum sağlayacak?

Sanayi devrimi sırasındaki mesleklerde insan unsuru kaçınılmazdı. Teknolojik dönemde insana hala ihtiyaç vardı ama bu ihtiyaç bazı sektörlerde giderek azaldı. Şimdi hala geçerli olan ya da geçerliğini yitirmeyen mesleklerin de yeni döneme adapte olması gerekiyor.

Yani bu yüzden belli mesleklerin önümüzdeki dönemde devam edeceğini, hala önemli olacağını söylemek mümkün. Ama her şeye karşı bu mesleklerin de geçerli olabilmesi için kendini yenilemesi gerekiyor.

Dördüncü sanayi devrimi yani. Sanayi 4.0 ya da Endüstri 4.0

Bu dönemle birlikte yapay zekâ ve makine öğrenimi, robotik, nanoteknoloji, genetik ve biyoteknoloji gibi teknoloji alanlarındaki gelişmeler dikkat çekiyor.

Akıllı sistemler, yani evler, fabrikalar, çiftlikler, şehirler, tedarik zinciri yönetiminden iklim değişikliğine kadar değişen sorunlarla baş etmeye yardımcı olamaya çalışıyor.

Örneğin; yapay zekâ, otonom arabalar ve “drone”lardan sanal asistanlara, tercüme veya yatırım yapan yazılımlara kadar şimdiden birçok alanda kullanılıyor.

Bilgi işlem gücündeki ve çok miktarda verinin bir araya gelmesi yeni ilaçların keşfinde kullanılan yazılımları ortaya çıkarıyor. (Devam edecek)

Gelecekte hangi meslek popüler olacak?

Neden yeni meslekler?

“Değişim tarihte hiç bu kadar hızlı olmamıştı”

Geleceğin meslekleri neler?