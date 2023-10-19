Dünya ülkeleri depreme nasıl önlemle alıyor?

İnşaat mühendisleri ise yollar, tüneller, barajlar gibi büyük altyapı projelerinde hesaplamalar yapsa da son sözü kençikuşi'ler söylüyor.

Bina sahibi ve inşaatı yapacak olanlar inşaat standartları kanunu'na harfiyen uymak zorunda.

İnşaatın başlamasıyla birlikte ise yapı denetimden sorumlu kişiler hiçbir şekilde müsamaha göstermiyor.

AVRUPA’DA HERKES SERTİFİKA ALMAK ZORUNDA

Deprem konusundaki en önemli nokta inşaatların kurallara uygun yapılması ve binaların dayanıklılığı... Binalar hayat kurtarıyor. Her ülkenin kendine göre stantardı var. Deprem kuşağındaki ülkelerin özel standartları var. Bunların delinmesine kesinlikle göz yumulmuyor. Vatandaş da bu yaklaşıma uymak zorunda kalıyor. Kimi ülkelede disiplinli bir yaklaşım söz konusu. Toplum buna uymuyorsa yasalarla bu zorla uygulanıyor. Ayrıca inşaat sürecindeki aktörler de sıkı denetimden geçiriliyor. Büyük sorumluluk yükleniyor. Örneğin ya da Avrupa’da sürece dahil olan herkes eğitimden geçmek sertifika almak zorunda.

İnşaat mühendisliği diplomasının yanında yapı kontrolünde yüksek lisans diploması gerekiyor

Müteahhitlik firmaları denetim süreçlerine dahil olmak için sigorta katkı payı yatırmak zorunda

Bankalar emlak alımı için sadece denetimden geçmiş, afetlere karşı dayanıklı binalar için kredi veriyor

Sigorta şirketleri bankaların, emlakın finansmanının en az yüzde 60'ını üstlenmesi halinde sigorta yapmayı kabul ediyor. (Devam edecek)

Deprem bir gerçeklik ama kader değil

Deprem önlemi değil yaşam tarzı

Depremle topyekun mücadele ülkesi: Japonya

9,5’lik deprem milat oldu: Şili

Felaketten ders aldılar, 7,4’lük depremde kimse ölmedi: Meksika