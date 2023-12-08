2023 yılı dünyada nasıl geçti: Rusya-Ukrayna savaşı

Moskova, Mayıs ayında, işgalden bu yana en uzun ve en kanlı savaşın ardından Bahmut şehrinin ele geçirildiğini duyurdu.



Kiev Yönetimi ise, Moskova'nın işgal ettiği toprakları geri almak amacıyla Haziran ayında karşı saldırı başlattı; ancak sadece güney ve doğudaki birkaç köyü geri almayı başardı… Ukrayna Batı’nın desteğine ragmen ağır bir maliyetle çok az ilerleme kaydetti.



Kasım ayı ortasında ise Kiev Yönetimi, Rus ordusunu güneydeki Herson bölgesinde birkaç kilometre geri püskürttüğünü iddia etti. Ancak Rusya aralıklarla da olsa Ukrayna’nın başkentini füzelerle vurmayı sürdürdü.



Batı medyasındaysa, Ukrayna savaşının çıkmaza girdiği ve ABD’nin Moskova’yla bir anlaşma zemini hazırlaması için Ukrayna lideri Zelenski’ye baskı yapmaya başladığı öne sürüldü.



Bununla birlikte ABD’nde Biden Yönetimiyle Cumhuriyetçi Parti arasında Ukrayna’yı destekleme konusunda yaşanan derin görüş ayrılıkları belirginleşti.