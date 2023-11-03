Türkiye, "Bir Kuşak, Bir Yol" projesi için nasıl bir öneme sahip?

Çinli yetkililer, “Bir Kuşak Bir Yol” projesininluslararası işbirliğini güçlendireceğini, krizlerle mücadelede ve sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynayacağını söylüyor. Ayrıca, proje uluslararası meydan okumaları aşma amacı taşıyor. Çin, güzergahtaki ülkelerle dayanışma, işbirliği ve ortak kazanç ilkesini desteklerken tek taraflılığa ve ticaret korumacılığına karşı güçlü bir direniş öneriyor.

“Bir Kuşak, Bir Yol” projesi, Çin yönetimi tarafından şu şekilde çerçevelendiriliyor:

“Bu girişim, karşılıklı anlayış ve güveni artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda karşılıklı ticareti güçlendirmek, ortak refahı ve kalkınmayı desteklemek ve barış ile dostluğu teşvik etmek için kurulan bir inisiyatiftir. ‘Kazan-kazan’ ilkesini vurguluyor ve karşılıklı yararı önemsiyor. Her alanda pratik işbirliği ve güven oluşturulması hedefleniyor. Bu hedefler, herkesin itiraz edemeyeceği türden hedeflerdir. Başarılı olup olmayacağı ise zamanla gösterilecektir.”

TÜRKİYE'NİN PROJEDEKİ ÖNEMİ

Türkiye'nin coğrafi konumu, Doğu ile Batı'yı birleştiren jeo-stratejik bir avantaja sahip. Bu nedenle Türkiye, İpek Yolu coğrafyasının öncü ülkelerinden biri haline geliyor. Çin, Türkiye'nin İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Projesi’ne katılmasının ardından Türkiye'de çeşitli altyapı ve ulaştırma projeleri inşa etmeye başladı.

Çin, Türkiye'yi önemsiyorve ilişkileri geliştirmeyi arzu ediyor. Çünkü Türkiye, Orta Kuşak güzergahında Avrupa'ya ulaşacak altyapıya sahip. Kuşak Yolu kapsamındaki artan ilişkiler sonucunda Ankara ve Pekin hükümetleri arasında çeşitli diyalog mekanizmaları oluşturuldu. Ayrıca, bu girişim kapsamında Hunutlu Termik Santrali, Kumport Limanı, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin 2. etabı, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi ve Ankara Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası gibi projeler hayata geçiriliyor.

“Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin bir diğer özelliği, finansman bulma konusunda zorlanan ülkelere yardımcı olması… Yani, krediye erişim konusunda sorun yaşayan ülkeler, proje sayesinde ihtiyaç duydukları finansa daha kolay ulaşabilmekteler. Finansmanı Çin sağlıyor veya söz konusu ülkede altyapı yatırımları yapılıyor. Bu proje çerçevesinde nasıl bir ekonomik sistemin ortaya çıkabileceği ise gelecek yazıda bulabilirsiniz.

(Devamı gelecek)