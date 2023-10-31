Bir sonraki pandemi su kıtlığından gelecek

Küresel ısınma ve gıda güvencesi gibi birçok yeni sorun, alışılageldik stratejik analizleri de değişime zorluyor. Su ve gıdaya ulaşmak için dünyanın birçok bölgesinde durum yıllar içinde daha kritik bir hal alıyor, akademik çalışmalara ve yeni planlamalara konu oluyor. 21. yüzyil, su kaynaklarının birçok nedenden dolayı azaldığı, suyun kullanımının ticarileştiği ve suların azalmasının bir dünya sorunu haline geldiği bir dönem olmaya devam ediyor.

Dünya her geçen yıl yeni sınamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bir zamanlar çok uzak gibi görülen felaketler giderek bizleri daha yakından tehdit ediyor. Birkaç yıl önce pandemiden söz edilemezdi, ama yaşandı. Küresel ısınmanın sonuçları da şu an kimseye uzak değil. İnsanlığın doğaya hoyratça, kaynaklara da hiç bitmeyecekmiş gibi davranması yeni felaketlere kapı açacak. Bunlardan birisi de dünyada giderek tükenen su kaynakları… Kuraklık, küresel yeni tehditlerin de habercisi... İnsanlık için pandemi ders olmadıysa onun için sırada susuzluk ve kuraklık var gibi görünüyor.

Yerküredeki su sorununun önümüzde 30 yıl içinde ciddi boyutlara ulaşacağı tahmin ediliyor. Küreselleşme, sanayileşme, aşırı tüketim ve nüfus artışı dünya genelinde su kaynaklarının etkin kullanımının önemini artırıyor. 2030’a kadar 700 milyon kişinin su kitliği nedeniyle yaşadıkları bölgelerden göç edeceği öngörülüyor.

KÜRESEL ISINMA KÜRESEL ÇAPTA SU KRİZİNE NEDEN OLACAK

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yayımladığı raporlarda iklim krizinin küresel çapta su krizine dönüşebileceğini sık sık vurguluyor. 2050’ye kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının su sorunu yaşayacağı artık çok net. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak su kıtlığının artması bekleniyor. Birçok alanda suyun kontrolsüz ve sınırsız kullanımı, teknolojiden yararlanmama ve daha onlarca neden söz konusu oluyor. WMO’ya göre, 2018’de dünya çapında 3.5 milyar kişi yılın en az bir ayında su kaynaklarına ulaşmada sorun yaşadı. Örgüte göre, bu sayı 2050’ye kadar 5 milyarı kişiyi aşacak. Yani durum oldukça ciddi...