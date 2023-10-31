Rusya-Ukrayna Savaşı ne zamana kadar devam edecek?

En önemli soru ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşın giderek rutin bir hale gelip gelmeyeceği... Ukrayna, başlattığı taarruzda hedefe henüz ulaşamadı. Rusya savunmada başarılı. İki taraf da karşılıklı olarak kentleri vuruyor. Tahıl anlaşmasının rafa kalkması dünya ekonomisini olumsuz etkileyebilir. Karadeniz'deki gelişmeler ise bu bölgedeki göreceli istikrarı bozabilir.

Savaşın en yakın ülke olan Türkiye ise hem Karadeniz'in güvenliği hem de savaşın bir ateşkese evrilebilmesi için çaba göstermeye devam ediyor.

ATEŞKES İÇİN UMUT IŞIĞI GÖZÜKMÜYOR

Ukrayna haklı olarak Rus işgaline karşı direniyor ve topraklarını geri almak istiyor. Bu, onlar için bir varoluş savaşı demek. Rusya ise bir dünya gücü olarak geri adım atmamayı amaçlıyor.

Savaştan hemen bir sonuç alınması pek olası görünmüyor. NATO ve Amerika, Rusya'yı zayıflatma niyetindeler. Dolayısıyla bu durumun daha uzun sürebileceği tahmin edilmeliyor. Ateşkes ve herhangi bir anlaşma için henüz belirgin bir umut ışığı gözükmüyor.