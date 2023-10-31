Çin: Afrika için bir fırsat mı, tehdit mi?

Çin’in “İç işlere karışmama” ve “kazan-kazan” ekonomik ve stratejik ortaklık yaklaşımı dikkat çekiyor.

Ancak bu yaklaşıma rağmen Çin ile ilgili şüpheler de yok değil.

Bugün Afrika’daki Çin etkisi sadece ekonomik alanda değil medyadan sağlığa, kültürden güvenliğe kadar çok geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Güney Afrika, Madagaskar ve Kenya gibi ülkelerdeki hatırı sayılır Çinli nüfus, bu etkinin geçici ve kısa vadeli olmadığını gösteriyor.

Afrika Çin için çok büyük bir Pazar. Çin, Afrika ülkelerine kalkınma ortaklığı fırsatını sunuyor.

Çin Afrika ülkelerine yatırım yapıyor, karşılığında gerekli hammadde ve enerji kaynaklarını alıyor.

Çin’in yaklamışı eski sömürgeaci ülkelerdan farklı. Ülkelerini ihtiyacı olan alt yapıları geliştiriyor.

Yarattığı risk ise bu ülkeleri yüksek oranda borçalandırması ve alt yapı tesislerine el koyması.

Yani, Çin’in, Afrika için bir tehdit mi yoksa bir fırsat mı olduğu hala tartışmalı.

Uzmanlar Çin’in yeni tip sömürgeci olup olmadığı konusunda kararsız.

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