Afrika’ya ilgi her geçen gün artıyor

Bu büyük kıta kuzey, güney, sahel olarak bilinen orta bölgelerde Doğu ve Batı Afrika gibi coğrafi bölümlerden oluşuyor.

Dünyanın önde gelen ülkelerinin Afrika’ya olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Rusya, Afrikalı liderleri topluyor, Fransa Afrika’da bazı ülkeleri terk etmek zorunda kalıyor, Çin Afrika’da en önemli güç olarak ortaya çıkıyor, Türkiye kendine has politikası ile Afrika’da yükseliyor. Bir dönemin sömürgeci ülkeleri, yerlerini başka ülkelere bırakıyor. Afrika’da son dönem yaşanan güç mücadelesi ve sonrası...

Afrika, dünyada makus talihini yenemeyen kıtaların başında geliyor.

Bu büyük kıtadaki 58 ülke uzun yıllar sömürgeciliğe maruz kaldı. Bağımızlıklarını kazandıktan sonra da istikrara kavuşamadı. Yoksulluk, kuraklık, açlık ve darbelerle anıldı. Bu durumdan kimileri sömgürgeci ülkeleri, kimileri de kendi ayakları üzerinde durumayan Afrika ülkelerini sorumlu tuttu. Afrika’da son dönemde olanlar yeni bir paylaşım savaşının hala bitmediği gösteriyor.

Uluslararası sistem içinde etkin bir role sahip Afrika kıtası, küresel sahnede giderek önemli bir aktör haline geldi.

Kıtanın, ekonomik, ticari ve jeopolitik değerleri Çin, ABD, Rusya, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerin yatırımcılarını kendine çekiyor.

Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Almanya gibi batılı ülkeler tarafından yıllarca sömürülmesi, Afrika'nın yabancı yatırımcılara güven sorunu yaşamasına yol açtı.

Afrika’nın sömürgeleştirilmesi 15.yüzyılda başladı. Sömürgecilik, genellikle bir devletin başka ulusları, toplulukları, siyasal, ekonomik ve kültürel egemenliği altına almak olarak özetlenebilir. Afrika tarihsel olarak en fazla sömürülmüş, uzun yıllar başka devletlerin egemenliğinde kalmış ülkelerden oluşuyor. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra birçok Afrika ülkesi bağımsızlığına kavuştu. Soğuk savaşta Batı ve doğu bloğunun en önemli mücadele alanlarından biri oldu.