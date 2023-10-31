Yapay zeka hangi meslekleri tehdit ediyor?

1957’den 1974’e kadar yapay zeka gelişti. Bilgisayarlar daha fazla bilgi depolayabilmeye başladi; daha hızlı, daha ucuz ve daha erişilebilir hale geldi.İnsanlar problemlerine hangi algoritmayı uygulayacakları konusunda ilerleme kaydetti. ChatGPT, bu teknolojinin ne kadar hızlı büyüdüğünün somut bir göstergesi oldu. Özellikle tıp alanındaki ilerlemeler, dikkat çekici boyutlara ulaştı. Sohbet robotu ChatGPT, piyasa sürülmesinden sadece birkaç ay içinde ABD’deki baro sınavını, bu sınava girenlerin yüzde 90’ınından daha yüksek bir puanla geçti ve ABD tIBBİ lisanslama sınavında da yüzde 60 doğruluk oranına ulaştı.

YAPAY ZEKANIN İŞ HAYATINDAKİ AVANTAJLARI

Yapay zeka hali hazırda birçok alanda kullanılıyor. Bankacılık işlerinden, devlet hizmetlerine, okullardan hastanelere kadar. İllaki robotların olması gerekmiyor. Çoğu yerde eskiden insanların yaptığı işleri yapıyor. Yorulmuyor, dinlenmeye, mola vermeye ihtiyaç duymuyor. Yıllık izin, istirahat, trafikte kalma gibi zamansal kayıplar yaşanmıyor. Yapay zeka 7/24 çalıştırılabiliyor, çok daha hızlı karar alabiliyor ve hata payı giderek düşüyor. Bu birçok sektörde avantaj sağlıyor. Veri güvenliği de bir diğer avantajı oluşturuyor.

HANGİ MESLEKLER YAPAY ZEKAYA KARŞI GÜVENDE?

En çok merak edilen konulardan birini yapay zekanın gelecekteki iş yaşamını nasıl etkileyeceği oluşturuyor. Bazı meslekler ise hala yapay zekaya karşı güvende. Uzmanlar bu meslekleri üç kategoriye ayırıyor:

Birinci grupta, formüle dayalı işlerin yerine yeni fikirlerle yol alındığı ve yeniliklerin üretildiği meslekler yer alıyor.. Bilim, tıp ve hukuk gibi, farklı bir yaratıcılık gerektiren meslekler hala yapay zekaya karşı güvende.

İkinci grupta, insanları derinlemesine anlama gerektiren meslekler bulunuyor. Hemşireler, iş danışmanları ve araştırmacı gazeteciler gibi. Yapay zekanın gerçek ilişkiler kurabilmesi için hala çok zaman var.

Üçüncü grupta ise, çok fazla hareket kabiliyeti, el becerisi ve öngörülemeyen ortamlarda problem çözme yeteneği gerektiren işler bulunuyor. Elektrikçiler, tesisatçılar ve kaynakçılar bu grup için örnek gösterilebilir.

Diğer yandan, yapay zeka uygulamaları henüz insan zihninin esnekliği, edebi yaklaşımı, yaratıcılığı ve duygusallığına sahip değil.

Yapılan araştırmalar, yapay zeka konusunda farklı yaklaşımları ortaya koyuyor. Bazı insanlar yapay zekanın meslekleri tehdit etmediğini iddia ediyor ve teknolojinin aslında meslekleri geliştirdiğini düşünüyor. Ayrıca, buna göre yapay zeka kaybolan mesleklerin yerine daha fazla yeni meslek dalının gelişmesini sağlıyor. Teknoloji, kol gücünün önemini azaltırken aynı zamanda yeni kariyer fırsatlarını da ortaya çıkarıyor.

(Devamı gelecek)