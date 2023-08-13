Deprem bir gerçeklik ama kader değil

Kimi zaman birkaç saniye kimi zaman birkaç dakikalık bir sarsıntı. Dipten gelen bir dalga. Yer kürenin farklı katmanlarının yer değiştirirken yarattığı tahribat.

Dünyanın belli bölgeleri yapısı itirabiryle yüzyıllardır farklı aralıklarla benzer depremlerle karşılaşabiliyor. Deprem bilimsel olarak kanıtlanmış, belli aralıklarla gerçekleşmesi kesin bir doğa olayı.

Deprem hattı ya da fay hatları üzerindeki ülkelerin de bu doğa olayından kaçma şansı yok.

Ama modern dünyada riskli ülkeler için bilimsel önlemler söz konusu

Bu önlemleri alanlar ve hala almayanlar söz konusu...

Depremler dünyanın farklı coğrafyalarında meydana gelen doğal felaketler. Her ülke deprem kuşağında değil. Ama, Türkiye gibi bazı ülkeler tarihin farklı dönemlerinde bu felaketi yaşamak durumunda. Yani ülkelerin bulunduğu coğrafyalar değişmiyor. Bu konuda yapacak bir şey yok. Ancak, zararı en aza indirmek için yapılabilecek çok şey var. Yani deprem dünyadaki bazı ülkeler için bir gerçeklik ama kader değil. Çünkü dünyanın farklı ülkeleri bu kaderi, bu işi çok sıkı tutarak değiştirebiliyor. Zararı en aza indirebiliyor. İşte dünyadaki deprem gerçeği ve bu konuda hangi ülkenin ne yaptığı?

Dünyada deprem kuşağındaki ülkeler ve coğrafyalar biliniyor. depremler de tarihi olarak kayıtlara geçiyor. Depremler yüzyıllar içinde aşağı yukarı benzer periyotlarda tekrarlanıyor.

Kimi daha hafif kimi daya yıkıcı atlatılıyor.

Ama bilimsel bir gerçek var ki, depremler muhakkak gerçekleşiyor.

Antik çağdan günüme kadar. 19. ve 20. yüzyıl ile 21 yüzyılda tekrarlanan depremlerin benzerleri geçmişte yaşandı.

Bu depremler hep benzer ülke ve coğrafyaları vuruyor.

Yani modern dünyanın bilimde ulaştığı noktada bunların hepsi zamanlaması dışında biliniyor. (Devam edecek)